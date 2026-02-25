https://1prime.ru/20260225/analitik-867794599.html
Аналитик оценил влияние неопределенности в торговой политике США
2026-02-25T05:35+0300
2026-02-25T05:35+0300
2026-02-25T06:32+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Неопределенность в торговой политике Соединенных Штатов негативно скажется на притоке капитала в страну, заявил РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак. "По-прежнему сохраняется значительная неопределённость, что негативно сказывается на деловых инвестициях, а также на притоке капитала в США", - сказал Ауэрбак. Также, по мнению эксперта, остается под вопросом соблюдение торговыми партнерами США договорённостей, достигнутых до недавнего решения Верховного суда. "Стремление к либерализации торговли и высокие принципы, которые некогда определяли торговую политику США, ушли в прошлое. На их место пришло неустойчивое равновесие тарифов и сделок на основе взаимных уступок. Американская торговля сдвинулась в сторону более устойчивого протекционизма", - подытожил Ауэрбак. Ранее Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд
