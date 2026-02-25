https://1prime.ru/20260225/armeniya-867821511.html

Внешнеторговый оборот Армении в январе сократился на 12%

2026-02-25T21:12+0300

мировая экономика

армения

ЕРЕВАН, 25 фев - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Армении в январе 2026 года сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили в среду в статистическом комитете республики. "Внешнеторговый оборот в январе составил чуть более 1,27 миллиарда долларов, сократившись в годовом выражении на 12%. Экспорт составил почти 464 миллиона долларов (спад - 13,5%), импорт - порядка 812 миллионов долларов (спад - 11,2%). По данным статкомитета, показатель экономической активности в январе 2026 года вырос на 7,6%, производство промышленной продукции увеличилось на 10,6%. По данным ведомства, за отчетный период в стране было произведено промышленной продукции на сумму порядка 609 миллионов долларов. Объем строительства в январе, согласно данным комитета, вырос на 18,7%, до 59 миллионов долларов, оборот торговли увеличился всего лишь на 0,7% и достиг 1,1 миллиарда долларов, услуг - на 7,4%, до порядка 844 миллионов долларов. Производство электроэнергии выросло на 18,1%. Согласно данным статистики, в январе в республике зафиксирована инфляция в 3,8%. Показатель экономической активности (ПЭА) представляет собой агрегированный показатель изменения реального объема выпуска продукции в экономике страны. Он охватывает все виды экономической деятельности и первоначально рассчитывается в среднегодовых ценах предыдущего года, что позволяет определить изменение реального объема выпуска продукции рассматриваемого месяца к предыдущему или соответствующему месяцу предыдущего года, а также создать динамические ряды цепных индексов. В отличие от показателя ВВП, рассчитываемого по методологии национальных счетов, помесячный ПЭА характеризует изменение объемов выпуска товаров и услуг в экономике, а не изменение добавленной стоимости. Кроме того, ПЭА не охватывает чистые налоги на продукты и косвенно измеряемые услуги финансового посредничества.

армения

2026

