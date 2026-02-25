https://1prime.ru/20260225/avia-867825886.html

Авиакомпания KLM приостановит полеты в Тель-Авив с 1 марта, пишут СМИ

ГААГА, 25 фев - ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания KLM приостанавливает полеты в Тель-Авив с 1 марта, сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на авиаперевозчика. Ранее KLM неоднократно приостанавливала и возобновляла полеты в Тель-Авив. "В настоящее время выполнение рейсов в Тель-Авив для KLM нецелесообразно с коммерческой и операционной точек зрения", - сказал пресс-секретарь авиакомпании. По словам пресс-секретаря, это никак не связано с соображениями безопасности. Президент США Дональд Трамп, 20 февраля отвечая на вопрос, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, объявил, что рассматривает такую возможность, при этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник отметил, что исламская республика будет относиться даже к "ограниченному удару" со стороны Штатов как к акту агрессии. Газета Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки во вторник написала, что уже более 150 самолетов военного назначения и примерно треть всех действующих американских кораблей сосредоточены вблизи ИРИ.

