Авиакомпания KLM приостановит полеты в Тель-Авив с 1 марта, пишут СМИ - 25.02.2026
Авиакомпания KLM приостановит полеты в Тель-Авив с 1 марта, пишут СМИ
Нидерландская авиакомпания KLM приостанавливает полеты в Тель-Авив с 1 марта, сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на авиаперевозчика. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T23:51+0300
2026-02-25T23:51+0300
ГААГА, 25 фев - ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания KLM приостанавливает полеты в Тель-Авив с 1 марта, сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на авиаперевозчика. Ранее KLM неоднократно приостанавливала и возобновляла полеты в Тель-Авив. "В настоящее время выполнение рейсов в Тель-Авив для KLM нецелесообразно с коммерческой и операционной точек зрения", - сказал пресс-секретарь авиакомпании. По словам пресс-секретаря, это никак не связано с соображениями безопасности. Президент США Дональд Трамп, 20 февраля отвечая на вопрос, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, объявил, что рассматривает такую возможность, при этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник отметил, что исламская республика будет относиться даже к "ограниченному удару" со стороны Штатов как к акту агрессии. Газета Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки во вторник написала, что уже более 150 самолетов военного назначения и примерно треть всех действующих американских кораблей сосредоточены вблизи ИРИ.
23:51 25.02.2026
 
Авиакомпания KLM приостановит полеты в Тель-Авив с 1 марта, пишут СМИ

Algemeen Dagblad: нидерландская авиакомпания KLM приостановит полеты в Тель-Авив с 1 марта

© РИА Новости . Дмитрий Петроченко | Перейти в медиабанкСамолет "КЛМ"
Самолет КЛМ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Самолет "КЛМ". Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Петроченко
Перейти в медиабанк
ГААГА, 25 фев - ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания KLM приостанавливает полеты в Тель-Авив с 1 марта, сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на авиаперевозчика.
Ранее KLM неоднократно приостанавливала и возобновляла полеты в Тель-Авив.
"В настоящее время выполнение рейсов в Тель-Авив для KLM нецелесообразно с коммерческой и операционной точек зрения", - сказал пресс-секретарь авиакомпании.
По словам пресс-секретаря, это никак не связано с соображениями безопасности.
Президент США Дональд Трамп, 20 февраля отвечая на вопрос, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, объявил, что рассматривает такую возможность, при этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник отметил, что исламская республика будет относиться даже к "ограниченному удару" со стороны Штатов как к акту агрессии. Газета Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки во вторник написала, что уже более 150 самолетов военного назначения и примерно треть всех действующих американских кораблей сосредоточены вблизи ИРИ.
