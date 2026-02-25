https://1prime.ru/20260225/baykal-867802495.html

СК сообщил о задержании организатора перевозок туристов на Байкале

СК сообщил о задержании организатора перевозок туристов на Байкале - 25.02.2026, ПРАЙМ

СК сообщил о задержании организатора перевозок туристов на Байкале

После гибели восьми человек в провалившейся под лед на Байкале машине задержан фактический организатор нелегальных перевозок туристов, сообщили РИА Новости в СК | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T11:47+0300

2026-02-25T11:47+0300

2026-02-25T11:47+0300

бизнес

туризм

россия

байкал

рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864880867_0:69:2471:1458_1920x0_80_0_0_4d055274f031c8ba9380b6327b190734.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. После гибели восьми человек в провалившейся под лед на Байкале машине задержан фактический организатор нелегальных перевозок туристов, сообщили РИА Новости в СК РФ. Днем 20 февраля вблизи мыса Хобой "УАЗ" выехал на лёд и провалился. В машине был водитель, местный житель, и группа из восьми китайских туристов. Один турист спасся. Расследуется уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. "В ходе расследования обстоятельств происшествия установлен 36-летний житель посёлка Хужир Ольхонского района, который фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями", - говорится в сообщении. Отмечается, что его роль подтверждается доказательствами: телефонные звонки, переписки и финансовые поступления, что "свидетельствует о его устойчивой вовлеченности в нелегальный туристический бизнес и получении от этой деятельности значительных доходов, несовместимых с его статусом неработающего лица". "В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.

https://1prime.ru/20260221/mid-867699837.html

https://1prime.ru/20260220/chp-867679067.html

байкал

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, байкал, рф, ск рф