2026-02-25T11:47+0300
2026-02-25T11:47+0300
бизнес
туризм
россия
байкал
рф
ск рф
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. После гибели восьми человек в провалившейся под лед на Байкале машине задержан фактический организатор нелегальных перевозок туристов, сообщили РИА Новости в СК РФ. Днем 20 февраля вблизи мыса Хобой "УАЗ" выехал на лёд и провалился. В машине был водитель, местный житель, и группа из восьми китайских туристов. Один турист спасся. Расследуется уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. "В ходе расследования обстоятельств происшествия установлен 36-летний житель посёлка Хужир Ольхонского района, который фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями", - говорится в сообщении. Отмечается, что его роль подтверждается доказательствами: телефонные звонки, переписки и финансовые поступления, что "свидетельствует о его устойчивой вовлеченности в нелегальный туристический бизнес и получении от этой деятельности значительных доходов, несовместимых с его статусом неработающего лица". "В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
байкал
рф
бизнес, туризм, россия, байкал, рф, ск рф
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Байкал, РФ, СК РФ
11:47 25.02.2026
 
СК сообщил о задержании организатора перевозок туристов на Байкале

СК: задержан организатор нелегальных перевозок туристов на Байкале

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. После гибели восьми человек в провалившейся под лед на Байкале машине задержан фактический организатор нелегальных перевозок туристов, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Днем 20 февраля вблизи мыса Хобой "УАЗ" выехал на лёд и провалился. В машине был водитель, местный житель, и группа из восьми китайских туристов. Один турист спасся. Расследуется уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
"В ходе расследования обстоятельств происшествия установлен 36-летний житель посёлка Хужир Ольхонского района, который фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его роль подтверждается доказательствами: телефонные звонки, переписки и финансовые поступления, что "свидетельствует о его устойчивой вовлеченности в нелегальный туристический бизнес и получении от этой деятельности значительных доходов, несовместимых с его статусом неработающего лица".
"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
БизнесТуризмРОССИЯБайкалРФСК РФ
 
 
