В Белоруссии заявили о постепенной изоляции Европы от многополярного мира

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Европа, придерживаясь санкционной и идеологической линии, постепенно изолируется от формирующегося многополярного мира, а говорить о едином "коллективном Западе" уже некорректно из-за нарастающих разногласий внутри ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк. "Та элита, которая на сегодняшний день определяет направление внешней политики Европейского Союза в Брюсселе, ориентирована на санкции, на давление, на подчинение стран-членов европейскому единству. Эти шаги ЕС - милитаризация и навязывание идеологических догм - приводят к тому, что Европа постепенно изолируется от основных центров формирующегося многополярного мира", - сказал он. Панасюк добавил, что на сегодняшний день сложно говорить о сохранении понятия "коллективный Запад", поскольку наблюдается трансформация, а Европа не является чем-то единым. "Мы видим процессы, которые происходят сегодня в Европе, и различие во мнениях. Например, в феврале этого года в Будапеште прошла конференция "Будапештский глобальный диалог", в которой принял участие министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он призвал к повороту к реализму и национальному суверенитету, отметив, что будущее будет двусторонним и суверенным, а не наднациональным и идеологическим", - отметил дипломат. Собеседник агентства подчеркнул, что Европа, придерживаясь старых нарративов и не учитывая очевидные изменения в мире, вынуждена прибегать к санкциям, давлению и милитаризации, поскольку этот проект становится менее привлекательным и конкурентоспособным. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил 18 февраля, что ЕС перестал быть глобальным игроком и даже не представлен за столом переговоров по украинскому урегулированию. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 26.02 в 11.00 мск.

мировая экономика, европа, белоруссия, брюссель, петер сийярто, ес