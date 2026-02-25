Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии заявили о постепенной изоляции Европы от многополярного мира - 25.02.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии заявили о постепенной изоляции Европы от многополярного мира
экономика
мировая экономика
европа
белоруссия
брюссель
петер сийярто
ес
мировая экономика, европа, белоруссия, брюссель, петер сийярто, ес
Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, БЕЛОРУССИЯ, Брюссель, Петер Сийярто, ЕС
05:56 25.02.2026
 
В Белоруссии заявили о постепенной изоляции Европы от многополярного мира

Постпред Белоруссии при ЕС Панасюк: Европа постепенно изолируется от многополярного мира

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Европа, придерживаясь санкционной и идеологической линии, постепенно изолируется от формирующегося многополярного мира, а говорить о едином "коллективном Западе" уже некорректно из-за нарастающих разногласий внутри ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.
"Та элита, которая на сегодняшний день определяет направление внешней политики Европейского Союза в Брюсселе, ориентирована на санкции, на давление, на подчинение стран-членов европейскому единству. Эти шаги ЕС - милитаризация и навязывание идеологических догм - приводят к тому, что Европа постепенно изолируется от основных центров формирующегося многополярного мира", - сказал он.
Панасюк добавил, что на сегодняшний день сложно говорить о сохранении понятия "коллективный Запад", поскольку наблюдается трансформация, а Европа не является чем-то единым.
"Мы видим процессы, которые происходят сегодня в Европе, и различие во мнениях. Например, в феврале этого года в Будапеште прошла конференция "Будапештский глобальный диалог", в которой принял участие министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он призвал к повороту к реализму и национальному суверенитету, отметив, что будущее будет двусторонним и суверенным, а не наднациональным и идеологическим", - отметил дипломат.
Собеседник агентства подчеркнул, что Европа, придерживаясь старых нарративов и не учитывая очевидные изменения в мире, вынуждена прибегать к санкциям, давлению и милитаризации, поскольку этот проект становится менее привлекательным и конкурентоспособным.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил 18 февраля, что ЕС перестал быть глобальным игроком и даже не представлен за столом переговоров по украинскому урегулированию.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 26.02 в 11.00 мск.
 
