Биржи АТР растут вслед за динамикой на рынках США

Биржи АТР растут вслед за динамикой на рынках США

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром поднимаются вслед за динамикой на рынках США, при этом южнокорейский и японский индексы обновили свои исторически высокие показатели, свидетельствуют данные торгов. На 7.31 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 1,2% - до 4 166,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,31%, до 2 748,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,64%, до 26 761 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,92% - до 9 105,3 пункта. Южнокорейский KOSPI в то же время рос на 2,4% - до 6 112,89 пункта, а в ходе торгов индекс обновил рекордное значение - 6 122,98 пункта; японский Nikkei 225 поднимался на 2,54% - до 58 778 пунктов, ранее достигнув исторически самого высокого показателя в 58 824 пункта. Рынки могли обратить внимание на то, что американский технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские рынки, вырос по итогам пятницы на 1,04%, индексы Dow Jones и S&P 500 также увеличились - на 0,76% и 0,77% соответственно. Мировые инвесторы продолжают наблюдать за рынком искусственного интеллекта. "Несмотря на опасения относительно показателей техсектора в этом году, понятно следующее: его перспективы по прибыли намного выше, чем у других, что будет иметь ключевое значение для определения стоимости акций", - цитирует агентство Блумберг главного редактора Markets Live Кристин Акино (Kristine Aquino).

