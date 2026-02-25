Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дефицит бюджета Саудовской Аравии превысил 73 миллиарда долларов, пишут СМИ - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260225/byudzhet-867823994.html
Дефицит бюджета Саудовской Аравии превысил 73 миллиарда долларов, пишут СМИ
Дефицит бюджета Саудовской Аравии превысил 73 миллиарда долларов, пишут СМИ - 25.02.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета Саудовской Аравии превысил 73 миллиарда долларов, пишут СМИ
Дефицит бюджета Саудовской Аравии за 2025 год составил 277 миллиардов саудовских риалов (более 73 миллиардов долларов), это самый высокий показатель с пандемии... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T23:12+0300
2026-02-25T23:12+0300
экономика
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860412724_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_bf6b4570d7a72bf651f383de0e2ba56e.jpg
ДОХА, 25 фев - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Саудовской Аравии за 2025 год составил 277 миллиардов саудовских риалов (более 73 миллиардов долларов), это самый высокий показатель с пандемии коронавируса, сообщило издание Arabian Gulf Business Insight на основе данных минфина королевства. "Дефицит бюджета Саудовской Аравии в четвертом квартале 2025 года увеличился до 95 миллиардов саудовских риалов (25 миллиардов долларов США), что на 7% больше по сравнению с третьим кварталом. При этом дефицит за весь 2025 год достиг 277 миллиардов саудовских риалов, что в 2,5 раза больше дефицита бюджета 2024 года", - указало издание. AGBI отмечает, что это самый высокий показатель годового дефицита бюджета королевства с 2020 года, когда доходы упали из-за пандемии коронавируса и дефицит превысил официально прогнозируемые 245 миллиардов риалов. Согласно пояснению саудовского министерства финансов, увеличение дефицита в значительной степени является результатом снижения доходов от нефти, которые упали на 20% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года из-за снижения цен. При этом, согласно данным минфина, доходы бюджета по итогам прошлого года достигли 1,1 триллиона саудовских риалов (более 293 миллиарда долларов), а расходы - 1,4 триллиона (373 миллиарда долларов). Доходы за четвертый квартал, по данным министерства, выросли на 3% и составили 276 миллиардов саудовских риалов благодаря увеличению добычи нефти, что дало бюджету дополнительные три миллиарда. В свою очередь ненефтяные доходы выросли на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 123 миллиарда саудовских риалов (32,7 миллиарда долларов), этот показатель почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://1prime.ru/20260209/tovarooborot-867317571.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860412724_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_e1879dc7406041782770c8be8ff9e838.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
саудовская аравия
Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
23:12 25.02.2026
 
Дефицит бюджета Саудовской Аравии превысил 73 миллиарда долларов, пишут СМИ

AGBI: дефицит бюджета Саудовской Аравии превысил $73 миллиарда

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 25 фев - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Саудовской Аравии за 2025 год составил 277 миллиардов саудовских риалов (более 73 миллиардов долларов), это самый высокий показатель с пандемии коронавируса, сообщило издание Arabian Gulf Business Insight на основе данных минфина королевства.
"Дефицит бюджета Саудовской Аравии в четвертом квартале 2025 года увеличился до 95 миллиардов саудовских риалов (25 миллиардов долларов США), что на 7% больше по сравнению с третьим кварталом. При этом дефицит за весь 2025 год достиг 277 миллиардов саудовских риалов, что в 2,5 раза больше дефицита бюджета 2024 года", - указало издание.
AGBI отмечает, что это самый высокий показатель годового дефицита бюджета королевства с 2020 года, когда доходы упали из-за пандемии коронавируса и дефицит превысил официально прогнозируемые 245 миллиардов риалов.
Согласно пояснению саудовского министерства финансов, увеличение дефицита в значительной степени является результатом снижения доходов от нефти, которые упали на 20% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года из-за снижения цен.
При этом, согласно данным минфина, доходы бюджета по итогам прошлого года достигли 1,1 триллиона саудовских риалов (более 293 миллиарда долларов), а расходы - 1,4 триллиона (373 миллиарда долларов).
Доходы за четвертый квартал, по данным министерства, выросли на 3% и составили 276 миллиардов саудовских риалов благодаря увеличению добычи нефти, что дало бюджету дополнительные три миллиарда. В свою очередь ненефтяные доходы выросли на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 123 миллиарда саудовских риалов (32,7 миллиарда долларов), этот показатель почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на выставке Иннопром в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Алиханов рассказал, что составляет товарооборот с Саудовской Аравией
9 февраля, 13:31
 
ЭкономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала