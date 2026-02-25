https://1prime.ru/20260225/byudzhet-867823994.html

Дефицит бюджета Саудовской Аравии превысил 73 миллиарда долларов, пишут СМИ

ДОХА, 25 фев - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Саудовской Аравии за 2025 год составил 277 миллиардов саудовских риалов (более 73 миллиардов долларов), это самый высокий показатель с пандемии коронавируса, сообщило издание Arabian Gulf Business Insight на основе данных минфина королевства. "Дефицит бюджета Саудовской Аравии в четвертом квартале 2025 года увеличился до 95 миллиардов саудовских риалов (25 миллиардов долларов США), что на 7% больше по сравнению с третьим кварталом. При этом дефицит за весь 2025 год достиг 277 миллиардов саудовских риалов, что в 2,5 раза больше дефицита бюджета 2024 года", - указало издание. AGBI отмечает, что это самый высокий показатель годового дефицита бюджета королевства с 2020 года, когда доходы упали из-за пандемии коронавируса и дефицит превысил официально прогнозируемые 245 миллиардов риалов. Согласно пояснению саудовского министерства финансов, увеличение дефицита в значительной степени является результатом снижения доходов от нефти, которые упали на 20% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года из-за снижения цен. При этом, согласно данным минфина, доходы бюджета по итогам прошлого года достигли 1,1 триллиона саудовских риалов (более 293 миллиарда долларов), а расходы - 1,4 триллиона (373 миллиарда долларов). Доходы за четвертый квартал, по данным министерства, выросли на 3% и составили 276 миллиардов саудовских риалов благодаря увеличению добычи нефти, что дало бюджету дополнительные три миллиарда. В свою очередь ненефтяные доходы выросли на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 123 миллиарда саудовских риалов (32,7 миллиарда долларов), этот показатель почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

