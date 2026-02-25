Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила импорт чая из Индии до многолетних минимумов - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260225/chay-867825747.html
Россия сократила импорт чая из Индии до многолетних минимумов
Россия сократила импорт чая из Индии до многолетних минимумов - 25.02.2026, ПРАЙМ
Россия сократила импорт чая из Индии до многолетних минимумов
Россия по итогам прошлого года сократила закупки чая из Индии до минимума с 2007 года, выяснило РИА Новости, изучив данные национальной статслужбы и платформы... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T23:39+0300
2026-02-25T23:39+0300
экономика
россия
мировая экономика
индия
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/65/836686566_0:167:3078:1898_1920x0_80_0_0_0eb406ed4af264a7e76a2169bcec3623.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года сократила закупки чая из Индии до минимума с 2007 года, выяснило РИА Новости, изучив данные национальной статслужбы и платформы ООН Comtrade. Так, индийский экспорт в прошлом году опустился на 9,27% к 2024 году, составив 68,42 миллиона долларов. Это минимальный объем в денежном выражении с 2007 года - тогда экспорт достигал 63 миллиона долларов. Декабрьские поставки также показали отрицательную динамику в годовом выражении: отгрузки в конце прошлого года оказались на 17,86% ниже - 5,51 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20260225/indiya-867822660.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/65/836686566_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_277ea7ab28ac09e737200ba1d6e546f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, индия, оон
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, ООН
23:39 25.02.2026
 
Россия сократила импорт чая из Индии до многолетних минимумов

Россия сократила закупки чая из Индии до минимума с 2007 года

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСбор чая
Сбор чая - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Сбор чая. Архивное фото
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года сократила закупки чая из Индии до минимума с 2007 года, выяснило РИА Новости, изучив данные национальной статслужбы и платформы ООН Comtrade.
Так, индийский экспорт в прошлом году опустился на 9,27% к 2024 году, составив 68,42 миллиона долларов. Это минимальный объем в денежном выражении с 2007 года - тогда экспорт достигал 63 миллиона долларов.
Декабрьские поставки также показали отрицательную динамику в годовом выражении: отгрузки в конце прошлого года оказались на 17,86% ниже - 5,51 миллиона долларов.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Индия в 2025 году увеличила импорт сжиженного пропана и бутана из России
Вчера, 22:06
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИНДИЯООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала