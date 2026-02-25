https://1prime.ru/20260225/chay-867825747.html
Россия сократила импорт чая из Индии до многолетних минимумов
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года сократила закупки чая из Индии до минимума с 2007 года, выяснило РИА Новости, изучив данные национальной статслужбы и платформы ООН Comtrade. Так, индийский экспорт в прошлом году опустился на 9,27% к 2024 году, составив 68,42 миллиона долларов. Это минимальный объем в денежном выражении с 2007 года - тогда экспорт достигал 63 миллиона долларов. Декабрьские поставки также показали отрицательную динамику в годовом выражении: отгрузки в конце прошлого года оказались на 17,86% ниже - 5,51 миллиона долларов.
индия
