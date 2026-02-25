https://1prime.ru/20260225/chislo-867791513.html

Число задержанных рейсов в московских аэропортах выросло до пяти

Число задержанных рейсов в московских аэропортах выросло до пяти - 25.02.2026, ПРАЙМ

Число задержанных рейсов в московских аэропортах выросло до пяти

Количество задержанных более чем на 2 часа рейсов в столичных аэропортах выросло до пяти из-за снегопада, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T01:07+0300

2026-02-25T01:07+0300

2026-02-25T01:07+0300

бизнес

россия

москва

росавиация

ространснадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867791513.jpg?1771970822

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Количество задержанных более чем на 2 часа рейсов в столичных аэропортах выросло до пяти из-за снегопада, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщили в Росавиации. Москву во вторник накрыл сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец говорил РИА Новости, что пик снегопада ожидается в ночь на среду, днем он продолжится, а затем возобновится в субботу. "Отмен рейсов по метеоусловиям и уходов самолетов, выполнявших рейсы в Москву, на запасные аэродромы не было. По данным на 00.00 мск, пять рейсов были задержаны на вылет более двух часов", - говорится в пресс-релизе. Аэропорты продолжают работать в штатном режиме и обслуживать самолеты и пассажиров. За 24 февраля было обслужено 1147 рейсов. Росавиация напомнила, что в случае задержек авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках Федеральных авиационных правил, которые регламентируют предоставление напитков, питания и гостиницы. "Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - отметили в ведомстве.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, росавиация, ространснадзор