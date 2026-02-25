Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число задержанных рейсов в московских аэропортах выросло до пяти
Число задержанных рейсов в московских аэропортах выросло до пяти - 25.02.2026, ПРАЙМ
Число задержанных рейсов в московских аэропортах выросло до пяти
Количество задержанных более чем на 2 часа рейсов в столичных аэропортах выросло до пяти из-за снегопада, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы... | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Количество задержанных более чем на 2 часа рейсов в столичных аэропортах выросло до пяти из-за снегопада, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщили в Росавиации. Москву во вторник накрыл сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец говорил РИА Новости, что пик снегопада ожидается в ночь на среду, днем он продолжится, а затем возобновится в субботу. "Отмен рейсов по метеоусловиям и уходов самолетов, выполнявших рейсы в Москву, на запасные аэродромы не было. По данным на 00.00 мск, пять рейсов были задержаны на вылет более двух часов", - говорится в пресс-релизе. Аэропорты продолжают работать в штатном режиме и обслуживать самолеты и пассажиров. За 24 февраля было обслужено 1147 рейсов. Росавиация напомнила, что в случае задержек авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках Федеральных авиационных правил, которые регламентируют предоставление напитков, питания и гостиницы. "Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - отметили в ведомстве.
Число задержанных рейсов в московских аэропортах выросло до пяти

Росавиация: число задержанных рейсов в аэропортах Москвы выросло до пяти из-за снегопада

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Количество задержанных более чем на 2 часа рейсов в столичных аэропортах выросло до пяти из-за снегопада, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщили в Росавиации.
Москву во вторник накрыл сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец говорил РИА Новости, что пик снегопада ожидается в ночь на среду, днем он продолжится, а затем возобновится в субботу.
"Отмен рейсов по метеоусловиям и уходов самолетов, выполнявших рейсы в Москву, на запасные аэродромы не было. По данным на 00.00 мск, пять рейсов были задержаны на вылет более двух часов", - говорится в пресс-релизе.
Аэропорты продолжают работать в штатном режиме и обслуживать самолеты и пассажиров. За 24 февраля было обслужено 1147 рейсов.
Росавиация напомнила, что в случае задержек авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках Федеральных авиационных правил, которые регламентируют предоставление напитков, питания и гостиницы. "Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - отметили в ведомстве.
 
Заголовок открываемого материала