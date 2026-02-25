https://1prime.ru/20260225/dengi-867780848.html

Названа сумма, от которой стоит начинать копить деньги

Названа сумма, от которой стоит начинать копить деньги - 25.02.2026

Названа сумма, от которой стоит начинать копить деньги

Согласно классической модели, минимальная сумма накоплений должна составлять три-шесть месяцев расходов. Это обеспечит поддержку в сложных ситуациях, таких как...

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Согласно классической модели, минимальная сумма накоплений должна составлять три-шесть месяцев расходов. Это обеспечит поддержку в сложных ситуациях, таких как потеря работы или финансовые трудности. Хотя лучше постепенно накапливать годовую сумму расходов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.Говорить об абсолютных суммах было бы странно, ведь от региона к региону доходы, а значит и необходимый размер накоплений различаются.Если брать среднюю зарплату в России в 2026 году, то она составляет 98193 рубля в месяц. Тогда если посчитать за три месяца, доход составит 294579 рублей. Это достаточно существенный капитал для многих городов. Но даже скромная сумма лучше, чем ничего - по крайней мере, это начало пути к финансовой стабильности, считает финансист.Для начала можно откладывать 10% от каждого дохода, сформировать привычку это делать. Причем делать это постоянно и из всех источников дохода. Это позволит впоследствии создать необходимую финансовую "подушку" безопасности в спокойном режиме. Даже некрупная сумма будет важна и поможет скорее накопить, а если будут возможности увеличить процент с 10% до 20%, то тогда "подушка" накопится быстрее, советует она.“Вне зависимости от того, какой у вас доход, важно начать накапливать и делать это постоянно, откладывать хотя бы минимальные 10% от доходов. Даже если кажется, что это очень мало, нужно продолжать”, - советует Мария Ермилова.Ваша цель - накопить сумму трех-шести месячных расходов как минимум. Далее ограничений в размере нет, заключила она.

