Москалькова рассказала о диалоге с Киевом по поводу курских жителей

Москалькова рассказала о диалоге с Киевом по поводу курских жителей

2026-02-25T12:16+0300

общество

россия

украина

киев

рф

татьяна москалькова

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что диалог с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом об обязанности Киева отпустить удерживаемых жителей Курской области продолжается. "Мы продолжаем вести диалог с украинским омбудсменом. Обязанность (украинской стороны - ред.) - этих людей отпустить. Так, как мы поступили с гражданами Украины, которые были эвакуированы из Сумской области в связи с боевыми действиями", - сказала Москалькова журналистам. Она отметила, что граждане Украины, которые хотели покинуть Россию, сделали это "совершенно спокойно", а люди без документов или те, кто пожелал остаться, находятся в пунктах временного размещения. "Нам очень важно, чтобы Женевские конвенции так же соблюдались в отношении гражданских лиц, как их соблюдает Россия", - добавила Москалькова.

украина

киев

рф

2026

общество , россия, украина, киев, рф, татьяна москалькова