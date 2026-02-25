https://1prime.ru/20260225/dialog-867803843.html
Москалькова рассказала о диалоге с Киевом по поводу курских жителей
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что диалог с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом об обязанности Киева отпустить удерживаемых жителей Курской области продолжается. "Мы продолжаем вести диалог с украинским омбудсменом. Обязанность (украинской стороны - ред.) - этих людей отпустить. Так, как мы поступили с гражданами Украины, которые были эвакуированы из Сумской области в связи с боевыми действиями", - сказала Москалькова журналистам. Она отметила, что граждане Украины, которые хотели покинуть Россию, сделали это "совершенно спокойно", а люди без документов или те, кто пожелал остаться, находятся в пунктах временного размещения. "Нам очень важно, чтобы Женевские конвенции так же соблюдались в отношении гражданских лиц, как их соблюдает Россия", - добавила Москалькова.
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что диалог с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом об обязанности Киева отпустить удерживаемых жителей Курской области продолжается.
"Мы продолжаем вести диалог с украинским омбудсменом. Обязанность (украинской стороны - ред.) - этих людей отпустить. Так, как мы поступили с гражданами Украины
, которые были эвакуированы из Сумской области в связи с боевыми действиями", - сказала Москалькова
журналистам.
Она отметила, что граждане Украины, которые хотели покинуть Россию, сделали это "совершенно спокойно", а люди без документов или те, кто пожелал остаться, находятся в пунктах временного размещения.
"Нам очень важно, чтобы Женевские конвенции так же соблюдались в отношении гражданских лиц, как их соблюдает Россия", - добавила Москалькова.
