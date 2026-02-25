Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москалькова рассказала о диалоге с Киевом по поводу курских жителей - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/dialog-867803843.html
Москалькова рассказала о диалоге с Киевом по поводу курских жителей
Москалькова рассказала о диалоге с Киевом по поводу курских жителей - 25.02.2026, ПРАЙМ
Москалькова рассказала о диалоге с Киевом по поводу курских жителей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что диалог с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом об обязанности Киева... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:16+0300
2026-02-25T12:16+0300
общество
россия
украина
киев
рф
татьяна москалькова
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/11/866606894_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_e71d0edb1d555003b324b8031862a15b.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что диалог с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом об обязанности Киева отпустить удерживаемых жителей Курской области продолжается. "Мы продолжаем вести диалог с украинским омбудсменом. Обязанность (украинской стороны - ред.) - этих людей отпустить. Так, как мы поступили с гражданами Украины, которые были эвакуированы из Сумской области в связи с боевыми действиями", - сказала Москалькова журналистам. Она отметила, что граждане Украины, которые хотели покинуть Россию, сделали это "совершенно спокойно", а люди без документов или те, кто пожелал остаться, находятся в пунктах временного размещения. "Нам очень важно, чтобы Женевские конвенции так же соблюдались в отношении гражданских лиц, как их соблюдает Россия", - добавила Москалькова.
https://1prime.ru/20260207/moskalkova-867274836.html
украина
киев
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/11/866606894_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_653cb7951302612c6a5c7249a74bc669.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, киев, рф, татьяна москалькова
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, РФ, Татьяна Москалькова
12:16 25.02.2026
 
Москалькова рассказала о диалоге с Киевом по поводу курских жителей

Москалькова: идет диалог с Лубинцом об обязанности Киева отпустить курских жителей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на пресс-конференции "Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области"
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на пресс-конференции Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на пресс-конференции "Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области". Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что диалог с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом об обязанности Киева отпустить удерживаемых жителей Курской области продолжается.
"Мы продолжаем вести диалог с украинским омбудсменом. Обязанность (украинской стороны - ред.) - этих людей отпустить. Так, как мы поступили с гражданами Украины, которые были эвакуированы из Сумской области в связи с боевыми действиями", - сказала Москалькова журналистам.
Она отметила, что граждане Украины, которые хотели покинуть Россию, сделали это "совершенно спокойно", а люди без документов или те, кто пожелал остаться, находятся в пунктах временного размещения.
"Нам очень важно, чтобы Женевские конвенции так же соблюдались в отношении гражданских лиц, как их соблюдает Россия", - добавила Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Москалькова рассказала о гибели российских военных в украинском плену
7 февраля, 17:29
 
ОбществоРОССИЯУКРАИНАКиевРФТатьяна Москалькова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала