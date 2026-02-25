https://1prime.ru/20260225/dokhody-867816148.html

Голикова заявила о росте реальных доходов россиян в 2025 году

Голикова заявила о росте реальных доходов россиян в 2025 году - 25.02.2026, ПРАЙМ

Голикова заявила о росте реальных доходов россиян в 2025 году

Реальные доходы россиян за 2025 год выросли на 7,7%, зарплата в реальном выражении - на 4,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T17:40+0300

2026-02-25T17:40+0300

2026-02-25T17:40+0300

россия

общество

татьяна голикова

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168543_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_98cf9ab4982681a9328ff9bb1a06dccf.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Реальные доходы россиян за 2025 год выросли на 7,7%, зарплата в реальном выражении - на 4,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Работа, которую мы проводим и по поддержке семей с точки зрения пособий, и по увеличению МРОТ, и по индексации заработной платы, в конечном итоге сказывается на реальных доходах населения. Хочу сказать, что реальные доходы населения за прошлый год выросли на 7,7%, а заработные платы в реальном выражении на 4,4%", - сказала Голикова журналистам.

https://1prime.ru/20260216/ekonomika-867523361.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , татьяна голикова, рф