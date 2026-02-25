https://1prime.ru/20260225/dokhody-867816148.html
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян в 2025 году
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян в 2025 году - 25.02.2026, ПРАЙМ
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян в 2025 году
Реальные доходы россиян за 2025 год выросли на 7,7%, зарплата в реальном выражении - на 4,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:40+0300
2026-02-25T17:40+0300
2026-02-25T17:40+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Реальные доходы россиян за 2025 год выросли на 7,7%, зарплата в реальном выражении - на 4,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Работа, которую мы проводим и по поддержке семей с точки зрения пособий, и по увеличению МРОТ, и по индексации заработной платы, в конечном итоге сказывается на реальных доходах населения. Хочу сказать, что реальные доходы населения за прошлый год выросли на 7,7%, а заработные платы в реальном выражении на 4,4%", - сказала Голикова журналистам.
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян в 2025 году
Голикова: реальные доходы россиян за 2025 год выросли на 7,7%