Силуанов спрогнозировал перевыполнение плана по доходам от приватизации - 25.02.2026
Силуанов спрогнозировал перевыполнение плана по доходам от приватизации
2026-02-25T17:46+0300
рф
антон силуанов
россия
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия в 2026 году перевыполнит план по доходам от приватизации в 100 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы ставили задачу по приватизации не менее 100 миллиардов рублей. Очевидно, что эта цифра будет в разы увеличена и перевыполнена", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
рф
рф, антон силуанов, россия
РФ, Антон Силуанов, РОССИЯ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия в 2026 году перевыполнит план по доходам от приватизации в 100 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы ставили задачу по приватизации не менее 100 миллиардов рублей. Очевидно, что эта цифра будет в разы увеличена и перевыполнена", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Заголовок открываемого материала