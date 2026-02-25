https://1prime.ru/20260225/dokhody-867816646.html
Силуанов спрогнозировал перевыполнение плана по доходам от приватизации
Силуанов спрогнозировал перевыполнение плана по доходам от приватизации - 25.02.2026, ПРАЙМ
Силуанов спрогнозировал перевыполнение плана по доходам от приватизации
Россия в 2026 году перевыполнит план по доходам от приватизации в 100 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия в 2026 году перевыполнит план по доходам от приватизации в 100 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы ставили задачу по приватизации не менее 100 миллиардов рублей. Очевидно, что эта цифра будет в разы увеличена и перевыполнена", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
