Мировой долг в 2025 году вырос на 29 триллионов долларов
мировая экономика
сша
китай
мировая экономика, сша, китай
Мировая экономика, США, КИТАЙ
19:48 25.02.2026
 
Мировой долг в 2025 году вырос на 29 триллионов долларов

Reuters: мировой долг вырос до рекордных 348 триллионов долларов

© РИА Новости . Игорь Михалев
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Михалев
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировой долг в 2025 году вырос на 29 триллионов долларов - до рекордных 348 триллионов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF).
"Глобальный долг достиг рекордного уровня в 348 триллионов долларов в конце 2025 года, после того как за год он вырос почти на 29 триллионов долларов", - пишет агентство. Отмечается, что такое годовое увеличение стало самым большим с момента начала пандемии.
Рост долга был в первую очередь обусловлен действиями правительств - от годового прироста на 29 триллионов долларов на них пришлось около 10 триллионов, причем три четверти этого значения приходится на США, Китай и еврозону. Совокупный долг мировых правительств в 2025 году составил 106,7 триллиона долларов после 96,3 триллиона годом ранее.
Данные указывают, что глобальный долговой цикл в настоящее время в большей степени определяется крупными экономиками с постоянным дефицитом бюджета, нежели домохозяйствами или компаниями, отмечает Рейтер.
Сочетание фискальной экспансии и мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков может привести к дальнейшему накоплению долга, пишет агентство. Это также усиливает опасения перегрева некоторых сегментов рынка.
