Мировой долг в 2025 году вырос на 29 триллионов долларов

мировая экономика

сша

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332279_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6fb69f822e4c08a1ca79fa3aeb024b88.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировой долг в 2025 году вырос на 29 триллионов долларов - до рекордных 348 триллионов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF). "Глобальный долг достиг рекордного уровня в 348 триллионов долларов в конце 2025 года, после того как за год он вырос почти на 29 триллионов долларов", - пишет агентство. Отмечается, что такое годовое увеличение стало самым большим с момента начала пандемии. Рост долга был в первую очередь обусловлен действиями правительств - от годового прироста на 29 триллионов долларов на них пришлось около 10 триллионов, причем три четверти этого значения приходится на США, Китай и еврозону. Совокупный долг мировых правительств в 2025 году составил 106,7 триллиона долларов после 96,3 триллиона годом ранее. Данные указывают, что глобальный долговой цикл в настоящее время в большей степени определяется крупными экономиками с постоянным дефицитом бюджета, нежели домохозяйствами или компаниями, отмечает Рейтер. Сочетание фискальной экспансии и мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков может привести к дальнейшему накоплению долга, пишет агентство. Это также усиливает опасения перегрева некоторых сегментов рынка.

