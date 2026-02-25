https://1prime.ru/20260225/dolg-867819861.html
Мировой долг в 2025 году вырос на 29 триллионов долларов
Мировой долг в 2025 году вырос на 29 триллионов долларов - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мировой долг в 2025 году вырос на 29 триллионов долларов
Мировой долг в 2025 году вырос на 29 триллионов долларов - до рекордных 348 триллионов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад Института международных... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T19:48+0300
2026-02-25T19:48+0300
2026-02-25T19:48+0300
мировая экономика
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332279_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6fb69f822e4c08a1ca79fa3aeb024b88.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировой долг в 2025 году вырос на 29 триллионов долларов - до рекордных 348 триллионов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF). "Глобальный долг достиг рекордного уровня в 348 триллионов долларов в конце 2025 года, после того как за год он вырос почти на 29 триллионов долларов", - пишет агентство. Отмечается, что такое годовое увеличение стало самым большим с момента начала пандемии. Рост долга был в первую очередь обусловлен действиями правительств - от годового прироста на 29 триллионов долларов на них пришлось около 10 триллионов, причем три четверти этого значения приходится на США, Китай и еврозону. Совокупный долг мировых правительств в 2025 году составил 106,7 триллиона долларов после 96,3 триллиона годом ранее. Данные указывают, что глобальный долговой цикл в настоящее время в большей степени определяется крупными экономиками с постоянным дефицитом бюджета, нежели домохозяйствами или компаниями, отмечает Рейтер. Сочетание фискальной экспансии и мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков может привести к дальнейшему накоплению долга, пишет агентство. Это также усиливает опасения перегрева некоторых сегментов рынка.
https://1prime.ru/20260225/es-867819287.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332279_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_be554a2cc277f2c31173b2f49928a063.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай
Мировая экономика, США, КИТАЙ
Мировой долг в 2025 году вырос на 29 триллионов долларов
Reuters: мировой долг вырос до рекордных 348 триллионов долларов
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ.
Мировой долг в 2025 году вырос на 29 триллионов долларов - до рекордных 348 триллионов, сообщило агентство Рейтер
со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF).
"Глобальный долг достиг рекордного уровня в 348 триллионов долларов в конце 2025 года, после того как за год он вырос почти на 29 триллионов долларов", - пишет агентство. Отмечается, что такое годовое увеличение стало самым большим с момента начала пандемии.
Рост долга был в первую очередь обусловлен действиями правительств - от годового прироста на 29 триллионов долларов на них пришлось около 10 триллионов, причем три четверти этого значения приходится на США
, Китай
и еврозону. Совокупный долг мировых правительств в 2025 году составил 106,7 триллиона долларов после 96,3 триллиона годом ранее.
Данные указывают, что глобальный долговой цикл в настоящее время в большей степени определяется крупными экономиками с постоянным дефицитом бюджета, нежели домохозяйствами или компаниями, отмечает Рейтер.
Сочетание фискальной экспансии и мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков может привести к дальнейшему накоплению долга, пишет агентство. Это также усиливает опасения перегрева некоторых сегментов рынка.
ЕС снял с повестки новые санкции против России