Доля сданных с задержками новостроек в России выросла на 18%

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Доля сданных с задержками новостроек выросла в России в 2025 году по сравнению с предыдущим годом на 18% - до 35%, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе портала "ЕРЗ.РФ". По данным аналитиков портала, российские девелоперы в 2025 году чаще всего сдавали жилье с задержкой от трех месяцев до полугода (9,1% новостроек). С задержкой более года сдали 8,1% домов, от месяца до трех - 6,8 %, от полугода до года - 6,7% , менее месяца - 4,3%. Вовремя ввели в эксплуатацию 14,2% новостроек, а 50,8% - досрочно. Средний срок задержки сократился на 19% – до пяти месяцев. "В условиях низкого рынка растет доля проектов, которые к планируемой дате ввода ввода в эксплуатацию не достигли или однозначно не достигнут накопления на счетах эскроу суммы, достаточной для погашения кредита. В среднем по России к дате ввода в эксплуатацию сумма на счетах эскроу покрывает сумму кредита на 70%. Процент по кредиту в таких случаях составляет 10-11, что значительно ниже рыночной ставки. После раскрытия счетов эскроу на остаток кредита начисляется рыночная ставка. Поэтому зачастую застройщикам выгоднее продлить срок ввода, что автоматически продлевает срок пользования кредитом по низкой ставке", – объяснили в ЕРЗ. По подсчетам портала, позже заявленных сроков в прошлом году вводили жилье более половины российских застройщиков (724 из 1430 компаний). Больше всех опаздывал "Самолет", который сдал с задержкой почти 72% или 798 тысяч квадратных метров (из 1,1 миллиона "квадратов"). В среднем девелопер задерживал сдачу жилья на 4,5 месяца. Среди регионов с самым большим опозданием сдавали новостройки в Дагестане (на 34 месяца), Хабаровском крае (22 месяца), Вологодской области (18 месяцев), Ленинградской и Омской областях (в обоих почти на 14 месяцев), сообщили в ЕРЗ. Меньше всех задержали ввод жилья в Коми (0,1 месяца), Кировской (0,3 месяца), Смоленской (0,4 месяца), Брянской областях (0,5 месяца) и в Забайкальском крае (0,5 месяца). В Москве в среднем задерживали на 5,5 месяца, в Санкт-Петербурге - на 1,4 месяца. Без опозданий новостройки сдавали в 2025 году в Новгородской области, Чечне, Калмыкии и на Алтае, добавили в пресс-службе портала.

