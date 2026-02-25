https://1prime.ru/20260225/dollar-867817778.html
Внебиржевой курс доллара превысил 77 руб лей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 77 рублей впервые с 13 февраля, следует из данных торгов. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T18:12+0300
2026-02-25T18:12+0300
2026-02-25T18:12+0300
экономика
рынок
торги
доллар
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 77 рублей впервые с 13 февраля, следует из данных торгов. К 18.00 мск курс доллара рос на 1,08 рубля относительно предыдущего закрытия - до 77,10 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
рынок, торги, доллар
Экономика, Рынок, Торги, доллар
Внебиржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 13 февраля
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг