Эксперт рассказала о новых требованиях к рекламе энергетиков
Эксперт рассказала о новых требованиях к рекламе энергетиков
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Реклама энергетиков с 1 марта должна будет содержать предупреждение о вреде их чрезмерного употребления, рассказала РИА Новости основатель экосистемы Комаркетинг.РФ Анастасия Комарова.
"Теперь реклама безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические, обязана содержать предупреждение о вреде их чрезмерного употребления и соблюдении возрастных ограничений", - отметила она.
Кроме того, запрещается адресовать рекламу несовершеннолетним, а также становится недопустимым использовать формулировки, создающие впечатление о пользе напитка за счёт витаминов или добавок.
Эксперт напомнила, что в радио-формате это предупреждение должно звучать не менее 3 секунд, в теле-, кино- и видеорекламе - не менее 5 секунд и занимать минимум 7% площади кадра или рекламного пространства. При этом требования касаются и рекламы в социальных сетях, и у блогеров.
Ответственность за нарушение новых требований несут рекламодатели (за все нарушения) и распространители рекламы (в части обязательных предупреждений). По словам Комаровой, санкции к нарушителям будут применяться по общим нормам КоАП РФ: для должностных лиц штрафы могут составить от 4 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
"В ближайшие годы рынок энергетиков, скорее всего, не сократится, но изменится структурно. Крупные игроки быстрее адаптируются к новым правилам и усилят позиции. Небольшие бренды, особенно строившие продвижение исключительно на блогерах, столкнутся с более сложной средой", - считает основатель маркетингового агентства Минасян Ноема.
