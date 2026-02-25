https://1prime.ru/20260225/ekspert-867791132.html

Эксперт рассказала о новых требованиях к рекламе энергетиков

Эксперт рассказала о новых требованиях к рекламе энергетиков

МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Реклама энергетиков с 1 марта должна будет содержать предупреждение о вреде их чрезмерного употребления, рассказала РИА Новости основатель экосистемы Комаркетинг.РФ Анастасия Комарова. "Теперь реклама безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические, обязана содержать предупреждение о вреде их чрезмерного употребления и соблюдении возрастных ограничений", - отметила она. Кроме того, запрещается адресовать рекламу несовершеннолетним, а также становится недопустимым использовать формулировки, создающие впечатление о пользе напитка за счёт витаминов или добавок. Эксперт напомнила, что в радио-формате это предупреждение должно звучать не менее 3 секунд, в теле-, кино- и видеорекламе - не менее 5 секунд и занимать минимум 7% площади кадра или рекламного пространства. При этом требования касаются и рекламы в социальных сетях, и у блогеров. Ответственность за нарушение новых требований несут рекламодатели (за все нарушения) и распространители рекламы (в части обязательных предупреждений). По словам Комаровой, санкции к нарушителям будут применяться по общим нормам КоАП РФ: для должностных лиц штрафы могут составить от 4 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. "В ближайшие годы рынок энергетиков, скорее всего, не сократится, но изменится структурно. Крупные игроки быстрее адаптируются к новым правилам и усилят позиции. Небольшие бренды, особенно строившие продвижение исключительно на блогерах, столкнутся с более сложной средой", - считает основатель маркетингового агентства Минасян Ноема.

