Эксперт рассказал о срочных продажах квартир в России

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Каждая четвертая квартира в России в прошлом году продавалась с пометкой "срочно", заявил РИА Новости генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев. "По итогам прошлого года доля квартир, которые владельцы объекта были заинтересованы продать в кратчайшие сроки, достигла 25%", - приводит данные эксперт. Это максимальная доля с 2022 года, когда она составляла 31%. Для сравнения, в 2023 году доля квартир, которые продавались с пометкой "срочно", составляла 23%, а в 2024 году - 21%. Аналогичная динамика зафиксирована в Москве и Московской области: там доля срочных продаж квартир достигала 10-12% от общего объема предложений. Годом ранее доля подобных продаж не превышала 8%. В 2022 году она составляла 15%, а в 2023 году - 10%. Такая тенденция объясняется несколькими причинами. В ряде случаев это невозможность справиться с платежной нагрузкой по ипотеке. При этом в подавляющем большинстве случаев (93%) кредит на стадии продажи не является просроченным. Как правило, идя на такой шаг, 68% стараются приобрести более "скромное" жилье, чтобы закрыть сумму кредита и не остаться без недвижимости. Другая причина, которая часто фигурирует в регионах - переезд в другой город или страну по работе или другим личным причинам. Чаще всего с пометкой "срочно" продается жилье эконом- и комфорт-класса, которое при покупке стоило 5-7 миллионов рублей, а сейчас - более 12 миллионов. Сумма дисконта в случае срочной продажи достигает 5-10%, что и является привлекательным фактором для потенциального покупателя, который в среднем может сэкономить до 1 миллиона рублей.

