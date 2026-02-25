https://1prime.ru/20260225/eksport-867807165.html

Мишустин назвал переориентацию экспорта России актуальной задачей экономики

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Переориентация экспортных потоков является актуальной задачей для российской экономики, власти РФ продолжают помогать бизнесу перестраивать логистические цепочки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Переориентация экспортных потоков – одна из актуальных задач в стимулировании отечественной экономики на сегодняшний день", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Мишустин отметил, что российские власти продолжили помогать бизнесу перестраивать логистические цепочки, интегрировать свои поставки в глобальные транспортные коридоры по таким направлениям, как Африка и Латинская Америка.

