Мишустин назвал переориентацию экспорта России актуальной задачей экономики - 25.02.2026
Мишустин назвал переориентацию экспорта России актуальной задачей экономики
Мишустин назвал переориентацию экспорта России актуальной задачей экономики - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал переориентацию экспорта России актуальной задачей экономики
Переориентация экспортных потоков является актуальной задачей для российской экономики, власти РФ продолжают помогать бизнесу перестраивать логистические... | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Переориентация экспортных потоков является актуальной задачей для российской экономики, власти РФ продолжают помогать бизнесу перестраивать логистические цепочки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Переориентация экспортных потоков – одна из актуальных задач в стимулировании отечественной экономики на сегодняшний день", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Мишустин отметил, что российские власти продолжили помогать бизнесу перестраивать логистические цепочки, интегрировать свои поставки в глобальные транспортные коридоры по таким направлениям, как Африка и Латинская Америка.
13:45 25.02.2026
 
Мишустин назвал переориентацию экспорта России актуальной задачей экономики

Мишустин: переориентация экспорта России является актуальной задачей экономики

© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Переориентация экспортных потоков является актуальной задачей для российской экономики, власти РФ продолжают помогать бизнесу перестраивать логистические цепочки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Переориентация экспортных потоков – одна из актуальных задач в стимулировании отечественной экономики на сегодняшний день", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Мишустин отметил, что российские власти продолжили помогать бизнесу перестраивать логистические цепочки, интегрировать свои поставки в глобальные транспортные коридоры по таким направлениям, как Африка и Латинская Америка.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о развитии Калининградской области
Заголовок открываемого материала