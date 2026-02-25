https://1prime.ru/20260225/elektronika-867813663.html
Мишустин рассказал, какую сумму власти направят на развитие электроники
Власти РФ направят на развитие электроники примерно четверть триллиона рублей в ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Власти РФ направят на развитие электроники примерно четверть триллиона рублей в ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На сегодняшний день около 500 миллиардов направили с 2021 по 2025 год на развитие радиоэлектроники и микроэлектроники. Выделим еще примерно четверть триллиона в ближайшие три года", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
