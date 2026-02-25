https://1prime.ru/20260225/elektronika-867813663.html

Мишустин рассказал, какую сумму власти направят на развитие электроники

Мишустин рассказал, какую сумму власти направят на развитие электроники - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал, какую сумму власти направят на развитие электроники

Власти РФ направят на развитие электроники примерно четверть триллиона рублей в ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T16:56+0300

2026-02-25T16:56+0300

2026-02-25T16:56+0300

технологии

рф

михаил мишустин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530084_0:253:2931:1902_1920x0_80_0_0_57fab3cf5b648edbabbd5ae394de1e01.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Власти РФ направят на развитие электроники примерно четверть триллиона рублей в ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На сегодняшний день около 500 миллиардов направили с 2021 по 2025 год на развитие радиоэлектроники и микроэлектроники. Выделим еще примерно четверть триллиона в ближайшие три года", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867813006.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, рф, михаил мишустин, госдума