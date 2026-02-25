Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС увеличил импорт семян подсолнечника из России
ЕС увеличил импорт семян подсолнечника из России
Евросоюз в 2025 году увеличил импорт семян подсолнечника из России до максимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T06:48+0300
2026-02-25T06:48+0300
экономика
россия
мировая экономика
франция
германия
нидерланды
ес
евростат
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году увеличил импорт семян подсолнечника из России до максимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, по итогам минувшего года европейские компании ввезли из России семян подсолнечника на 25,6 миллиона евро против 3,7 миллиона в 2024 году. Таким образом, импорт увеличился почти в 7 раз в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2020 года, когда импорт достиг 172,9 миллиона евро. Единственными покупателями российских семян подсолнечника в ЕС в 2025 году стали Франция (25,5 миллиона евро), Германия (660 евро) и Нидерланды (345 евро).
россия, мировая экономика, франция, германия, нидерланды, ес, евростат
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС, Евростат
06:48 25.02.2026
 
ЕС увеличил импорт семян подсолнечника из России

ЕС увеличил импорт семян подсолнечника из России до максимальной за пять лет суммы

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году увеличил импорт семян подсолнечника из России до максимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, по итогам минувшего года европейские компании ввезли из России семян подсолнечника на 25,6 миллиона евро против 3,7 миллиона в 2024 году. Таким образом, импорт увеличился почти в 7 раз в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2020 года, когда импорт достиг 172,9 миллиона евро.
Единственными покупателями российских семян подсолнечника в ЕС в 2025 году стали Франция (25,5 миллиона евро), Германия (660 евро) и Нидерланды (345 евро).
 
