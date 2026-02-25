ЕС увеличил импорт семян подсолнечника из России

https://1prime.ru/20260225/es-867795520.html
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году увеличил импорт семян подсолнечника из России до максимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, по итогам минувшего года европейские компании ввезли из России семян подсолнечника на 25,6 миллиона евро против 3,7 миллиона в 2024 году. Таким образом, импорт увеличился почти в 7 раз в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2020 года, когда импорт достиг 172,9 миллиона евро.
Единственными покупателями российских семян подсолнечника в ЕС в 2025 году стали Франция (25,5 миллиона евро), Германия (660 евро) и Нидерланды (345 евро).
