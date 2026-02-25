https://1prime.ru/20260225/es-867795520.html

ЕС увеличил импорт семян подсолнечника из России

ЕС увеличил импорт семян подсолнечника из России - 25.02.2026, ПРАЙМ

ЕС увеличил импорт семян подсолнечника из России

Евросоюз в 2025 году увеличил импорт семян подсолнечника из России до максимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T06:48+0300

2026-02-25T06:48+0300

2026-02-25T06:48+0300

экономика

россия

мировая экономика

франция

германия

нидерланды

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867795520.jpg?1771991300

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году увеличил импорт семян подсолнечника из России до максимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, по итогам минувшего года европейские компании ввезли из России семян подсолнечника на 25,6 миллиона евро против 3,7 миллиона в 2024 году. Таким образом, импорт увеличился почти в 7 раз в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2020 года, когда импорт достиг 172,9 миллиона евро. Единственными покупателями российских семян подсолнечника в ЕС в 2025 году стали Франция (25,5 миллиона евро), Германия (660 евро) и Нидерланды (345 евро).

франция

германия

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, франция, германия, нидерланды, ес, евростат