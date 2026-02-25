Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260225/es-867819287.html
ЕС снял с повестки новые санкции против России
2026-02-25T19:15+0300
2026-02-25T19:15+0300
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - ПРАЙМ. Вопрос о согласовании нового 20-го пакета санкций против России снят с повестки заседаний постпредов стран сообщества, в среду его уже не обсуждали, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник на условиях анонимности. "На данный момент этот вопрос не стоит в повестке заседаний COREPER, и сегодня его не обсуждали", - сказал собеседник агентства. По его словам, пакет сейчас полностью застопорился из-за позиции Венгрии, и для его разблокирования и возобновления согласования необходима смена решения со стороны Будапешта. "Думаю, идея состоит в том, чтобы посмотреть, как будут развиваться события и, в частности, будет ли движение со стороны Венгрии", - сказал собеседник агентства. Ранее Венгрия заблокировала согласование 20-го пакета санкций против России и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения поставок Украиной нефти по трубопроводу "Дружба".
россия, венгрия, будапешт, киев
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Киев
19:15 25.02.2026
 
ЕС снял с повестки новые санкции против России до изменения позиции Венгрии

Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - ПРАЙМ. Вопрос о согласовании нового 20-го пакета санкций против России снят с повестки заседаний постпредов стран сообщества, в среду его уже не обсуждали, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник на условиях анонимности.
"На данный момент этот вопрос не стоит в повестке заседаний COREPER, и сегодня его не обсуждали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пакет сейчас полностью застопорился из-за позиции Венгрии, и для его разблокирования и возобновления согласования необходима смена решения со стороны Будапешта. "Думаю, идея состоит в том, чтобы посмотреть, как будут развиваться события и, в частности, будет ли движение со стороны Венгрии", - сказал собеседник агентства.
Ранее Венгрия заблокировала согласование 20-го пакета санкций против России и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения поставок Украиной нефти по трубопроводу "Дружба".
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"
