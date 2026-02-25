https://1prime.ru/20260225/es-867819287.html

ЕС снял с повестки новые санкции против России

ЕС снял с повестки новые санкции против России - 25.02.2026, ПРАЙМ

ЕС снял с повестки новые санкции против России

Вопрос о согласовании нового 20-го пакета санкций против России снят с повестки заседаний постпредов стран сообщества, в среду его уже не обсуждали, сообщил РИА | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T19:15+0300

2026-02-25T19:15+0300

2026-02-25T19:15+0300

россия

венгрия

будапешт

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - ПРАЙМ. Вопрос о согласовании нового 20-го пакета санкций против России снят с повестки заседаний постпредов стран сообщества, в среду его уже не обсуждали, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник на условиях анонимности. "На данный момент этот вопрос не стоит в повестке заседаний COREPER, и сегодня его не обсуждали", - сказал собеседник агентства. По его словам, пакет сейчас полностью застопорился из-за позиции Венгрии, и для его разблокирования и возобновления согласования необходима смена решения со стороны Будапешта. "Думаю, идея состоит в том, чтобы посмотреть, как будут развиваться события и, в частности, будет ли движение со стороны Венгрии", - сказал собеседник агентства. Ранее Венгрия заблокировала согласование 20-го пакета санкций против России и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения поставок Украиной нефти по трубопроводу "Дружба".

https://1prime.ru/20260224/druzhba-867785316.html

венгрия

будапешт

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, будапешт, киев