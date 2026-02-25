https://1prime.ru/20260225/es-867819287.html
ЕС снял с повестки новые санкции против России
ЕС снял с повестки новые санкции против России - 25.02.2026, ПРАЙМ
ЕС снял с повестки новые санкции против России
Вопрос о согласовании нового 20-го пакета санкций против России снят с повестки заседаний постпредов стран сообщества, в среду его уже не обсуждали, сообщил РИА | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T19:15+0300
2026-02-25T19:15+0300
2026-02-25T19:15+0300
россия
венгрия
будапешт
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - ПРАЙМ. Вопрос о согласовании нового 20-го пакета санкций против России снят с повестки заседаний постпредов стран сообщества, в среду его уже не обсуждали, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник на условиях анонимности. "На данный момент этот вопрос не стоит в повестке заседаний COREPER, и сегодня его не обсуждали", - сказал собеседник агентства. По его словам, пакет сейчас полностью застопорился из-за позиции Венгрии, и для его разблокирования и возобновления согласования необходима смена решения со стороны Будапешта. "Думаю, идея состоит в том, чтобы посмотреть, как будут развиваться события и, в частности, будет ли движение со стороны Венгрии", - сказал собеседник агентства. Ранее Венгрия заблокировала согласование 20-го пакета санкций против России и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения поставок Украиной нефти по трубопроводу "Дружба".
https://1prime.ru/20260224/druzhba-867785316.html
венгрия
будапешт
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, будапешт, киев
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Киев
ЕС снял с повестки новые санкции против России
ЕС снял с повестки новые санкции против России до изменения позиции Венгрии