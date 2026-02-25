Фондовые индексы Европы выросли на фоне статистики

https://1prime.ru/20260225/evropa-867821335.html
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли, FTSE 100 и CAC 40 обновили максимумы, на фоне публикации статистических данных и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,18% относительно предыдущего закрытия, до исторического максимума в 10 806,41 пункта, французский CAC 40 - на 0,47%, до 8 559,07 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,76%, до 25 175,94 пункта. Ранее в ходе торгов CAC 40 также обновил исторический максимум, достигнув 8 560,91 пункта. В среду были опубликованы статистические данные по еврозоне и Германии. Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с 2% месяцем ранее. Показатель совпал с окончательной оценкой. ВВП Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в четвертом квартале 2025 года поднялся на 0,3% в квартальном выражении, следует из сообщения Федерального статистического бюро страны. Исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) сообщили, что индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на март опустился до минус 24,7 пункта с пересмотренного значения февраля в минус 24,2 пункта. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до минус 23,1 пункта. На общую картину торгов влияют также корпоративные новости. Французская Groupe SEB, владеющая брендами малой бытовой и кухонной техники Tefal и Rowenta, в соответствии с планом оптимизации деятельности сократит до 2,1 тысячи рабочих мест, в основном в Европе. Бумаги компании подорожали на 4,9%. Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin сообщил в годовом отчёте, что намерен сократить до 20% сотрудников. Стоимость акций компании упала на 3%.
