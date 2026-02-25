Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС рекомендовала нефтяникам оперативно реагировать на запросы аграриев
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендует нефтяникам оперативно реагировать на запросы аграриев, которые начинают закупки топлива перед посевной, сообщили журналистам в ведомстве. В преддверии начала посевной кампании ФАС контролирует ценообразование на топливо. Также на внутреннем рынке сформирован достаточный уровень запасов по дизтопливу и бензина. "ФАС осуществляет ежедневный мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов, на еженедельной основе проводятся заседания биржевого комитета. Служба рекомендует нефтяным компаниям оперативно реагировать на запросы аграриев, которые начинают закупки топлива перед посевными работами", - сообщили в ведомстве. В ФАС добавили, что пока не получали никаких обращений от сельхозпроизводителей. ФАС и территориальные органы анализируют цены на топливо на 12 тысячах АЗС, которые принадлежат как нефтяным компаниям, так и независимым операторам. В случае нарушений ведомство примет меры реагирования.
ФАС РФ
19:16 25.02.2026 (обновлено: 19:17 25.02.2026)
 
ФАС рекомендовала нефтяникам оперативно реагировать на запросы аграриев

ФАС рекомендовала нефтяникам оперативно реагировать на запросы аграриев о закупках топлива

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендует нефтяникам оперативно реагировать на запросы аграриев, которые начинают закупки топлива перед посевной, сообщили журналистам в ведомстве.
В преддверии начала посевной кампании ФАС контролирует ценообразование на топливо. Также на внутреннем рынке сформирован достаточный уровень запасов по дизтопливу и бензина.
"ФАС осуществляет ежедневный мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов, на еженедельной основе проводятся заседания биржевого комитета. Служба рекомендует нефтяным компаниям оперативно реагировать на запросы аграриев, которые начинают закупки топлива перед посевными работами", - сообщили в ведомстве.
В ФАС добавили, что пока не получали никаких обращений от сельхозпроизводителей.
ФАС и территориальные органы анализируют цены на топливо на 12 тысячах АЗС, которые принадлежат как нефтяным компаниям, так и независимым операторам. В случае нарушений ведомство примет меры реагирования.
