ФАС рекомендовала нефтяникам оперативно реагировать на запросы аграриев
2026-02-25T19:16+0300
фас рф
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендует нефтяникам оперативно реагировать на запросы аграриев, которые начинают закупки топлива перед посевной, сообщили журналистам в ведомстве. В преддверии начала посевной кампании ФАС контролирует ценообразование на топливо. Также на внутреннем рынке сформирован достаточный уровень запасов по дизтопливу и бензина. "ФАС осуществляет ежедневный мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов, на еженедельной основе проводятся заседания биржевого комитета. Служба рекомендует нефтяным компаниям оперативно реагировать на запросы аграриев, которые начинают закупки топлива перед посевными работами", - сообщили в ведомстве. В ФАС добавили, что пока не получали никаких обращений от сельхозпроизводителей. ФАС и территориальные органы анализируют цены на топливо на 12 тысячах АЗС, которые принадлежат как нефтяным компаниям, так и независимым операторам. В случае нарушений ведомство примет меры реагирования.
