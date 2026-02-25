https://1prime.ru/20260225/frantsija-867794687.html

Франция вытеснила Испанию из списка крупнейших поставщиков вина в Россию

Франция вытеснила Испанию из списка крупнейших поставщиков вина в Россию

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Франция по итогам прошлого года вытеснила Испанию из числа крупнейших поставщиков вина в Россию, поднявшись на пятое место в рейтинге наиболее заметных продавцов этого напитка, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Тройка лидеров не претерпела изменений по сравнению с 2024 годом. Первую строчку сохранила Италия, несмотря на сокращение объемов поставок на 16% - до 234,5 миллиона долларов. На втором месте по-прежнему была Грузия, продавшая напитка на 170,7 миллиона долларов. При этом местная таможня зафиксировала снижение на 7% в годовом выражении. Третье место отошло Латвии, чей экспорт снизился на 12% - до 120,7 миллиона долларов. Польша поднялась с пятого на четвертое место - ее поставки выросли на пятую часть в годовом выражении, до 80,1 миллиона долларов. Пятая строка - у Франции, нарастившей экспорт впятеро - до 38,9 миллиона долларов. В 2024 году страна немного не дотягивала до топ-10, занимая 11-е место. В десятку крупнейших продавцов вина в Россию по итогам 2025 года также вошли Португалия (снижение на 18% - до 38,4 миллиона долларов), Чили (рост на 40% - до 33,8 миллиона), Германия (снижение на 19% - до 27,8 миллиона долларов), Испания (снижение в 3,5 раза - до 22,7 миллиона долларов) и Литва (снижение почти вдвое - до 11,7 миллиона долларов). Позиции Португалии при этом остались неизменными, а Чили и Германия поменялись местами в рейтинге. Испания утратила четвертую строчку, опустившись на девятое место, которое годом ранее занимала Литва. В целом по сравнению с прошлым годом Россия сократила импорт вина на 11% - до 824,1 миллиона долларов.

