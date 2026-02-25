https://1prime.ru/20260225/gaz-867820807.html

Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли в среду

2026-02-25T20:28+0300

экономика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в среду - до 378 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 372,6 доллара (-1%). Ценовой минимум составил 371,2 доллара (-1,3%), ценовой максимум - 385,2 доллара (+2,4%). Последние фьючерсы торговались по 377,6 доллара (+0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 376,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

газ, торги, европа, нидерланды, ice