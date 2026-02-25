Народный артист Герасимов негативно оценил ремейки советского кино

https://1prime.ru/20260225/gerasimov-867800559.html
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов в интервью РИА Новости негативно оценил ремейки советского кино, отметив, что нужно искать новый материал и писать сценарии. Герасимов в среду отмечает свой день рождения, ему исполняется 75 лет. "Я плохо отношусь к подобным экспериментам, считаю, что этого делать не нужно. Нужно писать самим, находить материал", - сказал он, комментируя тенденцию на создание ремейков советской классики. При этом, по словам Герасимова, подобный опыт может быть положительным - например, в случае со сказочными фильмами. Подтверждением тому стали киноленты "Буратино" и "Чебурашка" с любимыми всеми героями. "Сегодня технологии позволяют многое сделать более ярко в этом жанре. Я посмотрел "Буратино", детям нравится. Многим нравится и новый "Чебурашка". Но дело в чем - это не ремейк, это новая история с известным всем героем. Важно то, как сделано такое кино", - отметил он. Кассовые сборы фильма-лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 6 миллиардов рублей. Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на пятый - собрала уже третий миллиард. Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
