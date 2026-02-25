https://1prime.ru/20260225/germanija-867791049.html

В Германии призвали Европу прекратить паломничества в Киев

2026-02-25T00:42+0300

экономика

мировая экономика

россия

киев

украина

словакия

роберт фицо

БЕРЛИН, 25 фев - ПРАЙМ. Настало время прекратить паломничества европейских политиков в Киев и обязать Украину согласиться на компромиссный мир, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. "Самое время прекратить политические паломничества в Киев и обязать Украину заключить компромиссный мир", — написала она на своей странице в соцсети X. Политик подчеркнула, что распоряжение премьер-министра Словакии Роберто Фицо о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину, а также блокирование Венгрией новой финансовой помощи стране и санкций против России были "последовательной реакцией" на украинскую атаку на трубопровод "Дружба", по которому Венгрия и Словакия снабжались нефтью. "И только федеральное правительство в Берлине настолько глупо, что ещё и "вознаграждает" подрыв "Северного потока" многими миллиардами евро немецких налогоплательщиков, передавая их коррумпированному руководству в Киеве, и при этом мирится с дальнейшей деиндустриализацией Германии из-за высоких цен на энергию", — добавила она.

2026

