https://1prime.ru/20260225/germanija-867791049.html
В Германии призвали Европу прекратить паломничества в Киев
В Германии призвали Европу прекратить паломничества в Киев - 25.02.2026, ПРАЙМ
В Германии призвали Европу прекратить паломничества в Киев
Настало время прекратить паломничества европейских политиков в Киев и обязать Украину согласиться на компромиссный мир, заявила внешнеполитический эксперт... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T00:42+0300
2026-02-25T00:42+0300
2026-02-25T00:42+0300
экономика
мировая экономика
россия
киев
украина
словакия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867791049.jpg?1771969372
БЕРЛИН, 25 фев - ПРАЙМ. Настало время прекратить паломничества европейских политиков в Киев и обязать Украину согласиться на компромиссный мир, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"Самое время прекратить политические паломничества в Киев и обязать Украину заключить компромиссный мир", — написала она на своей странице в соцсети X.
Политик подчеркнула, что распоряжение премьер-министра Словакии Роберто Фицо о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину, а также блокирование Венгрией новой финансовой помощи стране и санкций против России были "последовательной реакцией" на украинскую атаку на трубопровод "Дружба", по которому Венгрия и Словакия снабжались нефтью.
"И только федеральное правительство в Берлине настолько глупо, что ещё и "вознаграждает" подрыв "Северного потока" многими миллиардами евро немецких налогоплательщиков, передавая их коррумпированному руководству в Киеве, и при этом мирится с дальнейшей деиндустриализацией Германии из-за высоких цен на энергию", — добавила она.
киев
украина
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, киев, украина, словакия, роберт фицо
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, Киев, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
В Германии призвали Европу прекратить паломничества в Киев
Эксперт ССВ Дагделен призвала Европу прекратить паломничества в Киев
БЕРЛИН, 25 фев - ПРАЙМ. Настало время прекратить паломничества европейских политиков в Киев и обязать Украину согласиться на компромиссный мир, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"Самое время прекратить политические паломничества в Киев и обязать Украину заключить компромиссный мир", — написала она на своей странице в соцсети X.
Политик подчеркнула, что распоряжение премьер-министра Словакии Роберто Фицо о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину, а также блокирование Венгрией новой финансовой помощи стране и санкций против России были "последовательной реакцией" на украинскую атаку на трубопровод "Дружба", по которому Венгрия и Словакия снабжались нефтью.
"И только федеральное правительство в Берлине настолько глупо, что ещё и "вознаграждает" подрыв "Северного потока" многими миллиардами евро немецких налогоплательщиков, передавая их коррумпированному руководству в Киеве, и при этом мирится с дальнейшей деиндустриализацией Германии из-за высоких цен на энергию", — добавила она.