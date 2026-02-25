https://1prime.ru/20260225/google-867797115.html
Google зарегистрировал товарный знак умного помощника в России
Google зарегистрировал товарный знак умного помощника в России - 25.02.2026, ПРАЙМ
Google зарегистрировал товарный знак умного помощника в России
Американская компания Google зарегистрировала в стране товарный знак умного помощника на основе искусственного интеллекта, выяснило РИА Новости по данным... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T07:48+0300
2026-02-25T07:48+0300
2026-02-25T07:48+0300
технологии
бизнес
украина
роспатент
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867797115.jpg?1771994929
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Американская компания Google зарегистрировала в стране товарный знак умного помощника на основе искусственного интеллекта, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в сентябре 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Гугл ЭлЭлСи". Ведомство приняло положительное решение о регистрации в феврале.
Под товарным знаком компания сможет предлагать российским пользователям онлайн-сервисы на базе искусственного интеллекта для обработки информации, проведения аналитики и исследований, создания контента.
В марте 2022 года Роскомнадзор сообщал, что ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине. СМИ также писали, что Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, украина, роспатент, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, УКРАИНА, Роспатент, Роскомнадзор
Google зарегистрировал товарный знак умного помощника в России
Роспатент зарегистрировал в России товарный знак умного помощника на основе ИИ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Американская компания Google зарегистрировала в стране товарный знак умного помощника на основе искусственного интеллекта, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в сентябре 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Гугл ЭлЭлСи". Ведомство приняло положительное решение о регистрации в феврале.
Под товарным знаком компания сможет предлагать российским пользователям онлайн-сервисы на базе искусственного интеллекта для обработки информации, проведения аналитики и исследований, создания контента.
В марте 2022 года Роскомнадзор сообщал, что ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине. СМИ также писали, что Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.