Google зарегистрировал товарный знак умного помощника в России - 25.02.2026
Google зарегистрировал товарный знак умного помощника в России
2026-02-25T07:48+0300
2026-02-25T07:48+0300
технологии
бизнес
украина
роспатент
роскомнадзор
технологии, бизнес, украина, роспатент, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, УКРАИНА, Роспатент, Роскомнадзор
07:48 25.02.2026
 
Google зарегистрировал товарный знак умного помощника в России

Роспатент зарегистрировал в России товарный знак умного помощника на основе ИИ

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Американская компания Google зарегистрировала в стране товарный знак умного помощника на основе искусственного интеллекта, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в сентябре 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Гугл ЭлЭлСи". Ведомство приняло положительное решение о регистрации в феврале.
Под товарным знаком компания сможет предлагать российским пользователям онлайн-сервисы на базе искусственного интеллекта для обработки информации, проведения аналитики и исследований, создания контента.
В марте 2022 года Роскомнадзор сообщал, что ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине. СМИ также писали, что Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.
 
