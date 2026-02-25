Google зарегистрировал товарный знак умного помощника в России

https://1prime.ru/20260225/google-867797115.html

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Американская компания Google зарегистрировала в стране товарный знак умного помощника на основе искусственного интеллекта, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство в сентябре 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Гугл ЭлЭлСи". Ведомство приняло положительное решение о регистрации в феврале. Под товарным знаком компания сможет предлагать российским пользователям онлайн-сервисы на базе искусственного интеллекта для обработки информации, проведения аналитики и исследований, создания контента. В марте 2022 года Роскомнадзор сообщал, что ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине. СМИ также писали, что Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.

