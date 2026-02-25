https://1prime.ru/20260225/gosduma-867792375.html

В Госдуме рассказали об изъятии земельного участка у собственника

В Госдуме рассказали об изъятии земельного участка у собственника - 25.02.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали об изъятии земельного участка у собственника

В России с 1 марта 2028 года земельный участок у собственника может быть изъят в случае его неиспользования по целевому назначению или неосвоения, сообщил РИА... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T02:34+0300

2026-02-25T02:34+0300

2026-02-25T02:34+0300

общество

россия

недвижимость

росреестр

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867792375.jpg?1771976072

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В России с 1 марта 2028 года земельный участок у собственника может быть изъят в случае его неиспользования по целевому назначению или неосвоения, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "В соответствии со статьей 284 Гражданского кодекса, которая действует с 1995 года, земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда он предназначен для жилищного и иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет. В этот период не включается время, необходимое для освоения земельного участка. Однако законодательством не было установлено, что понимается под освоением земельного участка и каковы его сроки. Все эти проблемы решаются федеральным законом, который был разработан Росреестром и вступил в силу 1 марта 2025 года", - сказал Кошелев. Парламентарий отметил, что, согласно закону, под освоением понимается приведение земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием. Срок освоения составляет три года - то есть, до 1 марта 2028 года, добавил он. "В новом законе об освоении земель, а также в разработанных проектах подзаконных актов не предлагается расширить основания для изъятия. Все правообладатели участков, на которых Росреестром или уполномоченными органами местного самоуправления будут выявлены признаки неиспользования, смогут устранить нарушения в установленном порядке", - подчеркнул он. Кошелев уточнил, что после выявления нарушения правообладателю земельного участка будет выдано предписание об устранении нарушения, далее проводится проверка исполнения такого предписания. "При первом выявлении нарушения штраф не назначается, наказание ограничивается только предупреждением. Если же правообладатель не устраняет выявленное нарушение, то Росреестр в течение 30 дней с момента истечения срока устранения нарушения уведомляет о такой ситуации уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления. Потом власти могут обратиться в суд с требованием об изъятии земельных участков в связи с их ненадлежащим использованием и об их продаже с публичных торгов", - рассказал депутат. По его словам, правообладатель земельного участка может предоставить материалы, подтверждающие обстоятельства, из-за которых невозможно исполнить ту или иную обязанность, например, человек был в длительной командировке или долго болел. Кроме того, правообладатель может направить в контрольный орган ходатайство о продлении срока устранения нарушения. Он добавил, что для участков, которые приобретены после 1 марта 2025 года, срок отсчитывается с момента возникновения права собственности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, недвижимость, росреестр, госдума