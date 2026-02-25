https://1prime.ru/20260225/gosduma-867793183.html

В Госдуме рассказали о праве на две пенсии в 2026 году

В Госдуме рассказали о праве на две пенсии в 2026 году - 25.02.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о праве на две пенсии в 2026 году

Право на получение двух пенсий в 2026 году есть у шести категорий граждан, включая военнослужащих, космонавтов и работников летно-испытательного состава,... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T04:01+0300

2026-02-25T04:01+0300

2026-02-25T04:01+0300

экономика

россия

общество

госдума

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867793183.jpg?1771981319

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Право на получение двух пенсий в 2026 году есть у шести категорий граждан, включая военнослужащих, космонавтов и работников летно-испытательного состава, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). "В 2026 году право на получение двух пенсий одновременно сохраняется для шести категорий граждан. В первую очередь, получение страховой пенсии положено военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, что формирует право на вторую, страховую пенсию по старости. Кроме того, право на две пенсии имеют члены семей погибших военнослужащих, а также космонавты и работники летно-испытательного состава" - сказал Панеш. Он добавил, что также в этот перечень входят федеральные государственные гражданские служащие, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны и лица, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда". Депутат подчеркнул, что для получения страховой пенсии в качестве второй выплаты необходимо соблюдение определенных условий: наличие не менее 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достижение пенсионного возраста. "При этом страховая пенсия в качестве второй назначается без учета фиксированной выплаты, которая в 2026 году составляет 9584 руб. Однако на нее распространяются все индексации - в январе выплаты были увеличены на 7,6%, а в августе будет проведена корректировка с учетом новых пенсионных коэффициентов, сформированных в предыдущем году", - уточнил парламентарий. Политик отметил, что все индексации происходят автоматически, обращаться с заявлением для этого не требуется, а те пенсии, которые граждане получают по линии силовых ведомств, индексируются по отдельным правилам. "Таким образом, получатели двух пенсий могут рассчитывать на регулярное повышение обеих выплат. Средний размер государственной пенсии для льготников в 2026 году составит около 23 тысяч рублей, а общая сумма выплат неработающему пенсионеру, имеющему право на обе пенсии, может достигать примерно 50 тысяч рублей", - заключил Панеш.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , госдума, лдпр