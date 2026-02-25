Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.02.2026
Грузия в январе нарастила закупку шоколада у России на треть
Грузия в январе нарастила закупку шоколада у России на треть
2026-02-25T02:16+0300
2026-02-25T02:16+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Грузия в январе этого года нарастила закупку шоколада у России более чем на треть по сравнению с прошлым январем, также на треть вырос импорт сладостей из сахара, и почти в 1,5 раза - мучных изделий, подсчитало РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Так, за январь 2025 года Грузия импортировала из РФ шоколада и изделий из него на 1,9 миллиона долларов - на 35% больше, чем годом ранее. Но в месячном выражении поставки сократились в 2,6 раза, до минимума с февраля 2025 года. Кроме того, в годовом выражении увеличилась стоимость закупок в России сладостей, сделанных на основе сахара - на 32%, до 496 тысяч долларов. Однако по сравнению с последним месяцем прошлого года объем закупок рухнул в 2,8 раза с декабрьских 1,4 миллиона долларов. Аналогичная ситуация и с импортом российских мучных изделий. По сравнению с прошлым январем Грузия увеличила закупки на 41% - до 1,4 миллиона долларов, при этом в месячном выражении они снизились в 1,8 раза. В общем объеме больше всего было сладкого печенья (на 430 тысяч долларов) и вафель (на 361 тысячу). За весь прошлый год Грузия закупила у РФ шоколада на 35,4 миллиона долларов (+19% к 2024 году), сладостей из сахара - на 14 миллионов (+6%), а мучного - на 25,3 миллиона (-2%).
02:16 25.02.2026
 
Грузия в январе нарастила закупку шоколада у России на треть

Грузия в январе нарастила закупку шоколада у России более чем на треть

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Грузия в январе этого года нарастила закупку шоколада у России более чем на треть по сравнению с прошлым январем, также на треть вырос импорт сладостей из сахара, и почти в 1,5 раза - мучных изделий, подсчитало РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.
Так, за январь 2025 года Грузия импортировала из РФ шоколада и изделий из него на 1,9 миллиона долларов - на 35% больше, чем годом ранее. Но в месячном выражении поставки сократились в 2,6 раза, до минимума с февраля 2025 года.
Кроме того, в годовом выражении увеличилась стоимость закупок в России сладостей, сделанных на основе сахара - на 32%, до 496 тысяч долларов. Однако по сравнению с последним месяцем прошлого года объем закупок рухнул в 2,8 раза с декабрьских 1,4 миллиона долларов.
Аналогичная ситуация и с импортом российских мучных изделий. По сравнению с прошлым январем Грузия увеличила закупки на 41% - до 1,4 миллиона долларов, при этом в месячном выражении они снизились в 1,8 раза. В общем объеме больше всего было сладкого печенья (на 430 тысяч долларов) и вафель (на 361 тысячу).
За весь прошлый год Грузия закупила у РФ шоколада на 35,4 миллиона долларов (+19% к 2024 году), сладостей из сахара - на 14 миллионов (+6%), а мучного - на 25,3 миллиона (-2%).
 
