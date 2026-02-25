Индекс Nikkei на Токийской бирже впервые побил отметку в 58 тысяч пунктов

https://1prime.ru/20260225/indeks-867793583.html

ТОКИО, 25 фев - ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже в первые полчаса торгов в среду впервые кратковременно побил отметку в 58 тысяч пунктов, отыгрывая динамику котировок в США, следует из данных торгов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, вырос на 700 пунктов по сравнению с уровнем закрытия торгов во вторник до отметки в 58 047,89 пункта.

