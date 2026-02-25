https://1prime.ru/20260225/indiya-867822660.html
Индия в 2025 году увеличила импорт сжиженного пропана и бутана из России
Индия в 2025 году увеличила импорт сжиженного пропана и бутана из России
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Индия в 2025 году увеличила импорт сжиженного пропана и бутана из России до максимальной с 2018 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, по итогам минувшего года индийские компании увеличили закупки сжиженного пропана из России в 20 раз в годовом выражении - до 40,8 миллиона долларов, а бутана - почти в 5 раз, до 28,4 миллиона. Согласно расчетам, стоимость импорта данных видов газа стала максимальной с 2018 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. В результате Россия стала одиннадцатым по сумме поставщиком сжиженного пропана и бутана на индийский рынок с долей менее чем 1% от всех закупок. Больше всего пропана Индия закупает у ОАЭ (40,4%), Катара (20%) и Кувейта (14,7%), а бутана - тоже у ОАЭ (38,7%) и Катара (21,4%), а также у Саудовской Аравии (14,5%).
