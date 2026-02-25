https://1prime.ru/20260225/indiya-867822660.html

Индия в 2025 году увеличила импорт сжиженного пропана и бутана из России

Индия в 2025 году увеличила импорт сжиженного пропана и бутана из России - 25.02.2026, ПРАЙМ

Индия в 2025 году увеличила импорт сжиженного пропана и бутана из России

Индия в 2025 году увеличила импорт сжиженного пропана и бутана из России до максимальной с 2018 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T22:06+0300

2026-02-25T22:06+0300

2026-02-25T22:06+0300

экономика

бизнес

россия

индия

оаэ

катар

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Индия в 2025 году увеличила импорт сжиженного пропана и бутана из России до максимальной с 2018 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, по итогам минувшего года индийские компании увеличили закупки сжиженного пропана из России в 20 раз в годовом выражении - до 40,8 миллиона долларов, а бутана - почти в 5 раз, до 28,4 миллиона. Согласно расчетам, стоимость импорта данных видов газа стала максимальной с 2018 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. В результате Россия стала одиннадцатым по сумме поставщиком сжиженного пропана и бутана на индийский рынок с долей менее чем 1% от всех закупок. Больше всего пропана Индия закупает у ОАЭ (40,4%), Катара (20%) и Кувейта (14,7%), а бутана - тоже у ОАЭ (38,7%) и Катара (21,4%), а также у Саудовской Аравии (14,5%).

https://1prime.ru/20260225/zoloto-867818945.html

индия

оаэ

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индия, оаэ, катар