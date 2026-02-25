Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики оценили годовую инфляцию в еврозоне в январе - 25.02.2026
Аналитики оценили годовую инфляцию в еврозоне в январе
Аналитики оценили годовую инфляцию в еврозоне в январе - 25.02.2026, ПРАЙМ
Аналитики оценили годовую инфляцию в еврозоне в январе
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с 2% в декабре, считают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T08:42+0300
2026-02-25T08:44+0300
мировая экономика
германия
сша
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/87/778428744_0:147:1501:991_1920x0_80_0_0_f3aaab70130a2d436079010eaf143797.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с 2% в декабре, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы европейским статистическим агентством Евростат в среду, 25 февраля, в 13.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные об окончательной оценке изменения ВВП страны в четвертом квартале. Аналитики считают, что показатель в квартальном выражении вырос на 0,3%, а в годовом – на 0,4%. В то же время исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) опубликуют индекс доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на март вырос до минус 23,1 пункта со значения февраля в минус 24,1 пункта. В 18.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 февраля. За неделю, завершившуюся 13 февраля, коммерческие запасы нефти в стране сократились на 9 миллионов баррелей, до 419,8 миллиона баррелей.
германия
сша
мировая экономика, германия, сша, евростат
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, Евростат
08:42 25.02.2026 (обновлено: 08:44 25.02.2026)
 
Аналитики оценили годовую инфляцию в еврозоне в январе

Trading Economics: годовая инфляция в еврозоне в январе замедлилась до 1,7% с 2%

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с 2% в декабре, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы европейским статистическим агентством Евростат в среду, 25 февраля, в 13.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные об окончательной оценке изменения ВВП страны в четвертом квартале. Аналитики считают, что показатель в квартальном выражении вырос на 0,3%, а в годовом – на 0,4%.
В то же время исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) опубликуют индекс доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на март вырос до минус 23,1 пункта со значения февраля в минус 24,1 пункта.
В 18.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 февраля. За неделю, завершившуюся 13 февраля, коммерческие запасы нефти в стране сократились на 9 миллионов баррелей, до 419,8 миллиона баррелей.
Мировая экономикаГЕРМАНИЯСШАЕвростат
 
 
