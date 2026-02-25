https://1prime.ru/20260225/inflyatsiya-867798080.html

Аналитики оценили годовую инфляцию в еврозоне в январе

25.02.2026

Аналитики оценили годовую инфляцию в еврозоне в январе

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с 2% в декабре, считают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 25.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января замедлилась до 1,7% с 2% в декабре, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы европейским статистическим агентством Евростат в среду, 25 февраля, в 13.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные об окончательной оценке изменения ВВП страны в четвертом квартале. Аналитики считают, что показатель в квартальном выражении вырос на 0,3%, а в годовом – на 0,4%. В то же время исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) опубликуют индекс доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на март вырос до минус 23,1 пункта со значения февраля в минус 24,1 пункта. В 18.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 февраля. За неделю, завершившуюся 13 февраля, коммерческие запасы нефти в стране сократились на 9 миллионов баррелей, до 419,8 миллиона баррелей.

