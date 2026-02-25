https://1prime.ru/20260225/inflyatsiya-867816006.html
Влияние налоговых изменений на инфляцию оказалось меньше ожиданий
Влияние налоговых изменений на инфляцию оказалось меньше ожиданий - 25.02.2026, ПРАЙМ
Влияние налоговых изменений на инфляцию оказалось меньше ожиданий
Влияние на инфляцию в России налоговых изменений, в том числе повышения НДС, оказалось существенно меньше, чем предполагалось, сказал журналистам глава... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:37+0300
2026-02-25T17:37+0300
2026-02-25T17:37+0300
россия
максим решетников
росстат
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/85/833318510_0:70:3078:1801_1920x0_80_0_0_1d1b5649d32cfad1d06f42abfe131788.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Влияние на инфляцию в России налоговых изменений, в том числе повышения НДС, оказалось существенно меньше, чем предполагалось, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "У нас годовая инфляция уже ниже 6%, на 16 февраля - 5,85%. В общем и целом тот скачок, который был в начале года, прошли. Очевидно, что влияние изменений в налогах, того же НДС, существенно меньше, чем предполагалось – и это тоже отражение тех жестких денежно-кредитных условий, которые сейчас в экономике существуют", - ответил Решетников на вопрос о том, вернулась ли инфляция в России к нормальным темпам. Как сообщал на прошлой неделе Росстат, инфляция в России за период с 10 по 16 февраля составила 0,12% после 0,13% неделей ранее. В то же время, по оценке министерства экономического развития, на 16 февраля она замедлилась до 5,85% в годовом выражении против 5,94% на 9 февраля. Официальный прогноз министерства экономического развития по инфляции в текущем году составляет 4%, Банка России - 4,5-5,5%.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867808807.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/85/833318510_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_5f769032d44294e3cde08506dd3b2262.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим решетников, росстат, банк россия
РОССИЯ, Максим Решетников, Росстат, банк Россия
Влияние налоговых изменений на инфляцию оказалось меньше ожиданий
Решетников: влияние на инфляцию налоговых изменений оказалось меньше ожиданий