Влияние налоговых изменений на инфляцию оказалось меньше ожиданий - 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Влияние на инфляцию в России налоговых изменений, в том числе повышения НДС, оказалось существенно меньше, чем предполагалось, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "У нас годовая инфляция уже ниже 6%, на 16 февраля - 5,85%. В общем и целом тот скачок, который был в начале года, прошли. Очевидно, что влияние изменений в налогах, того же НДС, существенно меньше, чем предполагалось – и это тоже отражение тех жестких денежно-кредитных условий, которые сейчас в экономике существуют", - ответил Решетников на вопрос о том, вернулась ли инфляция в России к нормальным темпам. Как сообщал на прошлой неделе Росстат, инфляция в России за период с 10 по 16 февраля составила 0,12% после 0,13% неделей ранее. В то же время, по оценке министерства экономического развития, на 16 февраля она замедлилась до 5,85% в годовом выражении против 5,94% на 9 февраля. Официальный прогноз министерства экономического развития по инфляции в текущем году составляет 4%, Банка России - 4,5-5,5%.
россия, максим решетников, росстат, банк россия
17:37 25.02.2026
 
Влияние налоговых изменений на инфляцию оказалось меньше ожиданий

Решетников: влияние на инфляцию налоговых изменений оказалось меньше ожиданий

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Влияние на инфляцию в России налоговых изменений, в том числе повышения НДС, оказалось существенно меньше, чем предполагалось, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"У нас годовая инфляция уже ниже 6%, на 16 февраля - 5,85%. В общем и целом тот скачок, который был в начале года, прошли. Очевидно, что влияние изменений в налогах, того же НДС, существенно меньше, чем предполагалось – и это тоже отражение тех жестких денежно-кредитных условий, которые сейчас в экономике существуют", - ответил Решетников на вопрос о том, вернулась ли инфляция в России к нормальным темпам.
Как сообщал на прошлой неделе Росстат, инфляция в России за период с 10 по 16 февраля составила 0,12% после 0,13% неделей ранее. В то же время, по оценке министерства экономического развития, на 16 февраля она замедлилась до 5,85% в годовом выражении против 5,94% на 9 февраля.
Официальный прогноз министерства экономического развития по инфляции в текущем году составляет 4%, Банка России - 4,5-5,5%.
Заголовок открываемого материала