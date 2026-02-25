https://1prime.ru/20260225/ipoteka-867812787.html
Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия за счет ипотеки
Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия за счет ипотеки - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия за счет ипотеки
Порядка 1,85 миллиона семей уже улучшили жилищные условия в России благодаря семейной ипотеке, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T16:28+0300
2026-02-25T16:28+0300
2026-02-25T16:28+0300
недвижимость
россия
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867805180_0:41:2914:1680_1920x0_80_0_0_eed70a81b42aa16fc9978af128b70513.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Порядка 1,85 миллиона семей уже улучшили жилищные условия в России благодаря семейной ипотеке, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. "За все время работы этой программы 1 миллион 850 тысяч семей улучшили свои жилищные условия", - сказал он в ходе отчета правительства РФ в Госдуме.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867805180_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_8483c86796e2a237b176363c6bfb67ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, россия, рф, михаил мишустин, госдума
Недвижимость, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия за счет ипотеки
Мишустин: 1,85 миллиона семей улучшили жилищные условия благодаря семейной ипотеке