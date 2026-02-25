https://1prime.ru/20260225/ipoteka-867812787.html

Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия за счет ипотеки

Порядка 1,85 миллиона семей уже улучшили жилищные условия в России благодаря семейной ипотеке, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ

недвижимость

россия

рф

михаил мишустин

госдума

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Порядка 1,85 миллиона семей уже улучшили жилищные условия в России благодаря семейной ипотеке, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. "За все время работы этой программы 1 миллион 850 тысяч семей улучшили свои жилищные условия", - сказал он в ходе отчета правительства РФ в Госдуме.

