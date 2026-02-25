"Самолюбие лопнуло". Выходка Каллас против Венгрии возмутила Запад
TEC: ЕС готов идти на конфликты внутри союза ради поддержки Украины
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Лидеры ЕС готовы идти на конфликты внутри союза ради продолжения поддержки Украины, пишет The European Conservative.
"Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и Манфред Вебер, похоже, готовы пожертвовать всем ради Украины. <…> Евросоюз экономически слаб как никогда, что ослабило его переговорные позиции. Самолюбие ЕС лопнуло — а это болезненно, ведь никому не нравится признавать ослабление своего положения. Более того, либеральный истеблишмент ЕС готов поставить все на Украину, даже рискуя проиграть на остальных направлениях мировой политики", — говорится в публикации.
Отмечается, что глава европейской дипломатии Кая Каллас обвиняет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в применении вето на кредит Украине в 90 миллиардов евро, не упоминая, что Будапешт действовал из-за блокады поставок российской нефти по "Дружбе".
"Вместо того чтобы усомниться в действиях Украины, которые нарушают транзитные соглашения <…> и вредят государствам ЕС, европейская элита закрывает глаза и снова поддерживает киевский режим", — подчеркивает издание.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.
На этой неделе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".
В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.