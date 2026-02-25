Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Самолюбие лопнуло". Выходка Каллас против Венгрии возмутила Запад - 25.02.2026
"Самолюбие лопнуло". Выходка Каллас против Венгрии возмутила Запад
"Самолюбие лопнуло". Выходка Каллас против Венгрии возмутила Запад - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Самолюбие лопнуло". Выходка Каллас против Венгрии возмутила Запад
Лидеры ЕС готовы идти на конфликты внутри союза ради продолжения поддержки Украины, пишет The European Conservative. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T23:26+0300
2026-02-25T23:26+0300
украина
венгрия
будапешт
петер сийярто
кая каллас
мид
ес
всу
урсула фон дер ляйен
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Лидеры ЕС готовы идти на конфликты внутри союза ради продолжения поддержки Украины, пишет The European Conservative."Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и Манфред Вебер, похоже, готовы пожертвовать всем ради Украины. &lt;…&gt; Евросоюз экономически слаб как никогда, что ослабило его переговорные позиции. Самолюбие ЕС лопнуло — а это болезненно, ведь никому не нравится признавать ослабление своего положения. Более того, либеральный истеблишмент ЕС готов поставить все на Украину, даже рискуя проиграть на остальных направлениях мировой политики", — говорится в публикации.Отмечается, что глава европейской дипломатии Кая Каллас обвиняет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в применении вето на кредит Украине в 90 миллиардов евро, не упоминая, что Будапешт действовал из-за блокады поставок российской нефти по "Дружбе"."Вместо того чтобы усомниться в действиях Украины, которые нарушают транзитные соглашения &lt;…&gt; и вредят государствам ЕС, европейская элита закрывает глаза и снова поддерживает киевский режим", — подчеркивает издание.Поставки по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.На этой неделе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.
украина
венгрия
будапешт
украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, кая каллас, мид, ес, всу, урсула фон дер ляйен
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, Кая Каллас, МИД, ЕС, ВСУ, Урсула фон дер Ляйен
23:26 25.02.2026
 
"Самолюбие лопнуло". Выходка Каллас против Венгрии возмутила Запад

TEC: ЕС готов идти на конфликты внутри союза ради поддержки Украины

