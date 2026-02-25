https://1prime.ru/20260225/kiev-867790628.html

На левом берегу Киева прогремел мощный взрыв

На левом берегу Киева прогремел мощный взрыв - 25.02.2026, ПРАЙМ

На левом берегу Киева прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел на левом берегу Киева, сообщило украинское издание "Страна.ua". | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T00:00+0300

2026-02-25T00:00+0300

2026-02-25T00:00+0300

экономика

мировая экономика

киев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867790628.jpg?1771966840

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мощный взрыв прогремел на левом берегу Киева, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о сильном взрыве на левом берегу Киева", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как уточняют украинские журналисты, в Киеве не объявлялась воздушная тревога.

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, киев