На левом берегу Киева прогремел мощный взрыв
На левом берегу Киева прогремел мощный взрыв - 25.02.2026, ПРАЙМ
На левом берегу Киева прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел на левом берегу Киева, сообщило украинское издание "Страна.ua". | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T00:00+0300
2026-02-25T00:00+0300
2026-02-25T00:00+0300
киев
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мощный взрыв прогремел на левом берегу Киева, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о сильном взрыве на левом берегу Киева", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как уточняют украинские журналисты, в Киеве не объявлялась воздушная тревога.
