МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия - 25.02.2026
МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия
китай
рф
великобритания
ПЕКИН, 25 фев - ПРАЙМ. Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой. "Я не осведомлена о соответствующей ситуации. В принципе, Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, а также о необходимости неукоснительного соблюдения международных обязательств по нераспространению ядерного оружия", - заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление СВР.
китай
рф
великобритания
китай, рф, великобритания
КИТАЙ, РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10:59 25.02.2026
 
МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия

ПЕКИН, 25 фев - ПРАЙМ. Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Я не осведомлена о соответствующей ситуации. В принципе, Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, а также о необходимости неукоснительного соблюдения международных обязательств по нераспространению ядерного оружия", - заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление СВР.
КИТАЙРФВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
