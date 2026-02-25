https://1prime.ru/20260225/kitay-867801229.html
МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия
МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия - 25.02.2026, ПРАЙМ
МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия
Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, заявила на брифинге в среду официальный представитель... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T10:59+0300
2026-02-25T10:59+0300
2026-02-25T10:59+0300
китай
рф
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg
ПЕКИН, 25 фев - ПРАЙМ. Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой. "Я не осведомлена о соответствующей ситуации. В принципе, Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, а также о необходимости неукоснительного соблюдения международных обязательств по нераспространению ядерного оружия", - заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление СВР.
https://1prime.ru/20260224/poshliny-867771729.html
китай
рф
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63c763c48b9e364dfa944ec6e66ea676.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, рф, великобритания
КИТАЙ, РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия
МИД КНР: Китай считает недопустимым применение ядерного оружия