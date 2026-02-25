https://1prime.ru/20260225/kitay-867801229.html

МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия

МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия - 25.02.2026, ПРАЙМ

МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия

Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, заявила на брифинге в среду официальный представитель... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T10:59+0300

2026-02-25T10:59+0300

2026-02-25T10:59+0300

китай

рф

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg

ПЕКИН, 25 фев - ПРАЙМ. Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой. "Я не осведомлена о соответствующей ситуации. В принципе, Китай последовательно заявляет о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, а также о необходимости неукоснительного соблюдения международных обязательств по нераспространению ядерного оружия", - заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление СВР.

https://1prime.ru/20260224/poshliny-867771729.html

китай

рф

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, рф, великобритания