В Сеуле заявили, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ракетные силы - 25.02.2026
В Сеуле заявили, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ракетные силы
В Сеуле заявили, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ракетные силы - 25.02.2026, ПРАЙМ
В Сеуле заявили, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ракетные силы
Ким Чен Ын якобы назначил свою 13-летнюю дочь, Ким Чжу Э, руководительницей ядерных сил Северной Кореи, пишет южнокорейская газета The Chosun Daily со ссылкой... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T07:26+0300
2026-02-25T07:26+0300
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ким Чен Ын якобы назначил свою 13-летнюю дочь, Ким Чжу Э, руководительницей ядерных сил Северной Кореи, пишет южнокорейская газета The Chosun Daily со ссылкой на источники в разведке."По данным высокопоставленных правительственных источников, знакомых с ситуацией, разведывательные органы также получили информацию о том, что дочь Ким Чен Ына заняла должность "генерального директора ракетной системы", — указывается в материале.В материале отмечается, что роль дочери северокорейского лидера в политической и военной сферах становится всё более значительной. Сообщается, что в свои 13 лет она уже принимает решения по стратегическим вооружениям страны."Ким Чен Ын продолжает брать свою дочь на полигоны ядерных и ракетных испытаний. В связи с этим, по данным разведки, он назначил ее на должность "генерального директора ракетного подразделения", чтобы обеспечить контроль над военными. &lt;…&gt; Дочь Кима уже получает отчеты от генералов и отдает распоряжения", — добавляет издание.В это время, на фоне поступающих сведений о кадровых перестановках в руководстве КНДР, в стране проходит важное политическое собрание. В понедельник в Пхеньяне состоялось заседание партийного съезда, начавшегося 19 февраля. Оно подводит итоги развития страны с прошлого съезда 2021 года и ставит новые задачи на следующие пять лет.
В Сеуле заявили, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ракетные силы

The Chosun Daily: 13-летняя дочь Ким Чен Ына назначена руководить ядерными силами КНДР

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ким Чен Ын якобы назначил свою 13-летнюю дочь, Ким Чжу Э, руководительницей ядерных сил Северной Кореи, пишет южнокорейская газета The Chosun Daily со ссылкой на источники в разведке.
"По данным высокопоставленных правительственных источников, знакомых с ситуацией, разведывательные органы также получили информацию о том, что дочь Ким Чен Ына заняла должность "генерального директора ракетной системы", — указывается в материале.
В материале отмечается, что роль дочери северокорейского лидера в политической и военной сферах становится всё более значительной. Сообщается, что в свои 13 лет она уже принимает решения по стратегическим вооружениям страны.
"Ким Чен Ын продолжает брать свою дочь на полигоны ядерных и ракетных испытаний. В связи с этим, по данным разведки, он назначил ее на должность "генерального директора ракетного подразделения", чтобы обеспечить контроль над военными. <…> Дочь Кима уже получает отчеты от генералов и отдает распоряжения", — добавляет издание.
В это время, на фоне поступающих сведений о кадровых перестановках в руководстве КНДР, в стране проходит важное политическое собрание. В понедельник в Пхеньяне состоялось заседание партийного съезда, начавшегося 19 февраля. Оно подводит итоги развития страны с прошлого съезда 2021 года и ставит новые задачи на следующие пять лет.
