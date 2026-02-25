https://1prime.ru/20260225/kndr-867795888.html
В Сеуле заявили, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ракетные силы
В Сеуле заявили, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ракетные силы - 25.02.2026, ПРАЙМ
В Сеуле заявили, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ракетные силы
Ким Чен Ын якобы назначил свою 13-летнюю дочь, Ким Чжу Э, руководительницей ядерных сил Северной Кореи, пишет южнокорейская газета The Chosun Daily со ссылкой... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T07:26+0300
2026-02-25T07:26+0300
2026-02-25T07:26+0300
технологии
сеул
ким чен ын
кндр
пхеньян
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/44/842784462_0:45:901:551_1920x0_80_0_0_76a6e5d4aea72007c38e6deb22ece5ec.jpg
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ким Чен Ын якобы назначил свою 13-летнюю дочь, Ким Чжу Э, руководительницей ядерных сил Северной Кореи, пишет южнокорейская газета The Chosun Daily со ссылкой на источники в разведке."По данным высокопоставленных правительственных источников, знакомых с ситуацией, разведывательные органы также получили информацию о том, что дочь Ким Чен Ына заняла должность "генерального директора ракетной системы", — указывается в материале.В материале отмечается, что роль дочери северокорейского лидера в политической и военной сферах становится всё более значительной. Сообщается, что в свои 13 лет она уже принимает решения по стратегическим вооружениям страны."Ким Чен Ын продолжает брать свою дочь на полигоны ядерных и ракетных испытаний. В связи с этим, по данным разведки, он назначил ее на должность "генерального директора ракетного подразделения", чтобы обеспечить контроль над военными. <…> Дочь Кима уже получает отчеты от генералов и отдает распоряжения", — добавляет издание.В это время, на фоне поступающих сведений о кадровых перестановках в руководстве КНДР, в стране проходит важное политическое собрание. В понедельник в Пхеньяне состоялось заседание партийного съезда, начавшегося 19 февраля. Оно подводит итоги развития страны с прошлого съезда 2021 года и ставит новые задачи на следующие пять лет.
https://1prime.ru/20260208/kndr-867285124.html
https://1prime.ru/20260120/kndr-866687821.html
сеул
кндр
пхеньян
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/44/842784462_52:0:847:596_1920x0_80_0_0_2e68cc09a0ba97fa02a508b4f41493f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сеул, ким чен ын, кндр, пхеньян, общество
Технологии, СЕУЛ, Ким Чен Ын, КНДР, Пхеньян, Общество
В Сеуле заявили, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ракетные силы
The Chosun Daily: 13-летняя дочь Ким Чен Ына назначена руководить ядерными силами КНДР