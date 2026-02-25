https://1prime.ru/20260225/kuban-867802983.html

На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме

На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме - 25.02.2026, ПРАЙМ

На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме

Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины, сообщили в УФСБ России по... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T12:00+0300

2026-02-25T12:00+0300

2026-02-25T12:03+0300

россия

общество

кубань

краснодарский край

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg

КРАСНОДАР, 25 фев – ПРАЙМ. Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю. "УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен теракт, планируемый украинскими спецслужбами на одном из военных аэродромов региона. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ, 1986 года рождения, инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp с представителем ГУР МО Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что по указанию куратора фигурант собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Кубани. "После чего в рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов Краснодарского края", - добавляется в релизе.При подготовке к совершению теракта фигурант был задержан, сейчас он заключен под стражу.Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 205 (приготовление к теракту), статьей 275 (госизмена) УК России. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

https://1prime.ru/20260225/orenburg-867800283.html

кубань

краснодарский край

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , кубань, краснодарский край, киев