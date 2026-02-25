https://1prime.ru/20260225/kuban-867802983.html
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме - 25.02.2026, ПРАЙМ
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме
Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины, сообщили в УФСБ России по... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:00+0300
2026-02-25T12:00+0300
2026-02-25T12:03+0300
россия
общество
кубань
краснодарский край
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg
КРАСНОДАР, 25 фев – ПРАЙМ. Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю. "УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен теракт, планируемый украинскими спецслужбами на одном из военных аэродромов региона. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ, 1986 года рождения, инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp с представителем ГУР МО Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что по указанию куратора фигурант собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Кубани. "После чего в рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов Краснодарского края", - добавляется в релизе.При подготовке к совершению теракта фигурант был задержан, сейчас он заключен под стражу.Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 205 (приготовление к теракту), статьей 275 (госизмена) УК России. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.
https://1prime.ru/20260225/orenburg-867800283.html
кубань
краснодарский край
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_453e9a929000df6db5fbcd41257885f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , кубань, краснодарский край, киев
РОССИЯ, Общество , КУБАНЬ, Краснодарский край, Киев
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме
На Кубани задержан агент Киева, планировавший поджог самолета на аэродроме
КРАСНОДАР, 25 фев – ПРАЙМ. Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю
предотвращен теракт, планируемый украинскими спецслужбами на одном из военных аэродромов региона. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ
, 1986 года рождения, инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp
с представителем ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по указанию куратора фигурант собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Кубани
.
"После чего в рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов Краснодарского края", - добавляется в релизе.
При подготовке к совершению теракта фигурант был задержан, сейчас он заключен под стражу.
Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 205 (приготовление к теракту), статьей 275 (госизмена) УК России. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.
В Оренбурге предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена