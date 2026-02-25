Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/kuban-867802983.html
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме - 25.02.2026, ПРАЙМ
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме
Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины, сообщили в УФСБ России по... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:00+0300
2026-02-25T12:03+0300
россия
общество
кубань
краснодарский край
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg
КРАСНОДАР, 25 фев – ПРАЙМ. Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю. "УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен теракт, планируемый украинскими спецслужбами на одном из военных аэродромов региона. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ, 1986 года рождения, инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp с представителем ГУР МО Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что по указанию куратора фигурант собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Кубани. "После чего в рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов Краснодарского края", - добавляется в релизе.При подготовке к совершению теракта фигурант был задержан, сейчас он заключен под стражу.Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 205 (приготовление к теракту), статьей 275 (госизмена) УК России. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.
https://1prime.ru/20260225/orenburg-867800283.html
кубань
краснодарский край
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_453e9a929000df6db5fbcd41257885f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , кубань, краснодарский край, киев
РОССИЯ, Общество , КУБАНЬ, Краснодарский край, Киев
12:00 25.02.2026 (обновлено: 12:03 25.02.2026)
 
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме

На Кубани задержан агент Киева, планировавший поджог самолета на аэродроме

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Спецназ ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 25 фев – ПРАЙМ. Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен теракт, планируемый украинскими спецслужбами на одном из военных аэродромов региона. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ, 1986 года рождения, инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp с представителем ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по указанию куратора фигурант собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Кубани.
"После чего в рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов Краснодарского края", - добавляется в релизе.
При подготовке к совершению теракта фигурант был задержан, сейчас он заключен под стражу.
Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 205 (приготовление к теракту), статьей 275 (госизмена) УК России. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
В Оренбурге предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена
10:16
 
РОССИЯОбществоКУБАНЬКраснодарский крайКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала