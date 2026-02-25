https://1prime.ru/20260225/kurs-867817648.html
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг - 25.02.2026
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг
2026-02-25T18:08+0300
2026-02-25T18:08+0300
2026-02-25T18:08+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,15 копейки - до 11,1187 рубля, доллара снизился на 16,64 копейки, до 76,4678 рубля, евро - на 26,1 копейки, до 90,3211 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
рф
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг
Официальный курс юаня на четверг - 11,12 руб, доллара - 76,47 руб, евро - 90,32 руб
