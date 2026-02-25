Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров и глава МИД Вьетнама обсудили всеобъемлющее сотрудничество - 25.02.2026, ПРАЙМ
Лавров и глава МИД Вьетнама обсудили всеобъемлющее сотрудничество
Лавров и глава МИД Вьетнама обсудили всеобъемлющее сотрудничество - 25.02.2026, ПРАЙМ
Лавров и глава МИД Вьетнама обсудили всеобъемлющее сотрудничество
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом вопросы углубления всеобъемлющего сотрудничества, включая предстоящие... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T11:24+0300
2026-02-25T11:24+0300
россия
мировая экономика
вьетнам
рф
москва
владимир путин
сергей лавров
мид
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом вопросы углубления всеобъемлющего сотрудничества, включая предстоящие контакты на различных уровнях, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Встреча прошла во вторник, 24 февраля, в Москве. "В традиционно дружественной атмосфере были обсуждены меры по дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнёрства, включая предстоящие контакты на различных уровнях, вопросы межмидовского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня", - говорится в комментарии на сайте дипведомства. Ле Хоай Чунг прибыл во вторник в Москву в качестве спецпосланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин на встрече с главой МИД Вьетнама также отметил позитивное развитие отношений двух стран.
вьетнам
рф
москва
россия, мировая экономика, вьетнам, рф, москва, владимир путин, сергей лавров, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД
11:24 25.02.2026
 
Лавров и глава МИД Вьетнама обсудили всеобъемлющее сотрудничество

Лавров обсудил с главой МИД Вьетнама углубление всеобъемлющего сотрудничества

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом вопросы углубления всеобъемлющего сотрудничества, включая предстоящие контакты на различных уровнях, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Встреча прошла во вторник, 24 февраля, в Москве.
"В традиционно дружественной атмосфере были обсуждены меры по дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнёрства, включая предстоящие контакты на различных уровнях, вопросы межмидовского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня", - говорится в комментарии на сайте дипведомства.
Ле Хоай Чунг прибыл во вторник в Москву в качестве спецпосланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин на встрече с главой МИД Вьетнама также отметил позитивное развитие отношений двух стран.
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
18 февраля, 22:41
 
РОССИЯ Мировая экономика ВЬЕТНАМ РФ МОСКВА Владимир Путин Сергей Лавров МИД
 
 
