Лавров и глава МИД Вьетнама обсудили всеобъемлющее сотрудничество

25.02.2026

Лавров и глава МИД Вьетнама обсудили всеобъемлющее сотрудничество

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом вопросы углубления всеобъемлющего сотрудничества, включая предстоящие...

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом вопросы углубления всеобъемлющего сотрудничества, включая предстоящие контакты на различных уровнях, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Встреча прошла во вторник, 24 февраля, в Москве. "В традиционно дружественной атмосфере были обсуждены меры по дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнёрства, включая предстоящие контакты на различных уровнях, вопросы межмидовского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня", - говорится в комментарии на сайте дипведомства. Ле Хоай Чунг прибыл во вторник в Москву в качестве спецпосланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин на встрече с главой МИД Вьетнама также отметил позитивное развитие отношений двух стран.

