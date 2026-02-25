Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Последние события во Львове заставляют предположить, что после завершения военных действий с Россией Украина может утратить статус независимого государства, отметил американский военный эксперт Андрей Мартьянов в беседе с Дэниелом Дэвисом на его канале в YouTube."Вы, наверное, сами вчера видели, что во Львове происходят действительно ошеломляющие события. Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга. В общем, да, русские знают: нужно просто запустить маховик. А дальше он раскрутится сам и перевернет все с ног на голову", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что накопленные противоречия на Украине действуют как замедленная бомба.Ранее силовые структуры сообщили РИА Новости о том, что в западной части Украины началась череда терактов, организованных группой дезертиров из ВСУ. Так, в воскресенье во Львове прогремел взрыв, в результате которого пострадали 24 человека. Было заявлено, что организаторами и исполнителями инцидента выступили сами украинские граждане, и в стране фактически начались бесконтрольные столкновения.
07:30 25.02.2026
 
"Украины не будет": в США удивились тому, что вчера началось во Львове

Аналитик Мартьянов: на Западной Украине уже происходит развал государства

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Последние события во Львове заставляют предположить, что после завершения военных действий с Россией Украина может утратить статус независимого государства, отметил американский военный эксперт Андрей Мартьянов в беседе с Дэниелом Дэвисом на его канале в YouTube.
"Вы, наверное, сами вчера видели, что во Львове происходят действительно ошеломляющие события. Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга. В общем, да, русские знают: нужно просто запустить маховик. А дальше он раскрутится сам и перевернет все с ног на голову", — сказал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
"Потерять Львов". Офицер ВС Австрии предупредил Украину об угрозе
17 марта 2025, 22:52
Аналитик подчеркнул, что накопленные противоречия на Украине действуют как замедленная бомба.
Ранее силовые структуры сообщили РИА Новости о том, что в западной части Украины началась череда терактов, организованных группой дезертиров из ВСУ. Так, в воскресенье во Львове прогремел взрыв, в результате которого пострадали 24 человека. Было заявлено, что организаторами и исполнителями инцидента выступили сами украинские граждане, и в стране фактически начались бесконтрольные столкновения.
 
