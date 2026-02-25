https://1prime.ru/20260225/lvov-867796153.html
"Украины не будет": в США удивились тому, что вчера началось во Львове
"Украины не будет": в США удивились тому, что вчера началось во Львове
Последние события во Львове заставляют предположить, что после завершения военных действий с Россией Украина может утратить статус независимого государства,... | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Последние события во Львове заставляют предположить, что после завершения военных действий с Россией Украина может утратить статус независимого государства, отметил американский военный эксперт Андрей Мартьянов в беседе с Дэниелом Дэвисом на его канале в YouTube."Вы, наверное, сами вчера видели, что во Львове происходят действительно ошеломляющие события. Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга. В общем, да, русские знают: нужно просто запустить маховик. А дальше он раскрутится сам и перевернет все с ног на голову", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что накопленные противоречия на Украине действуют как замедленная бомба.Ранее силовые структуры сообщили РИА Новости о том, что в западной части Украины началась череда терактов, организованных группой дезертиров из ВСУ. Так, в воскресенье во Львове прогремел взрыв, в результате которого пострадали 24 человека. Было заявлено, что организаторами и исполнителями инцидента выступили сами украинские граждане, и в стране фактически начались бесконтрольные столкновения.
