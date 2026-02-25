https://1prime.ru/20260225/med-867799715.html

Биржевая стоимость меди растет второй день подряд

Биржевая стоимость меди растет второй день подряд - 25.02.2026, ПРАЙМ

Биржевая стоимость меди растет второй день подряд

Стоимость меди растет в среду, уже второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T09:49+0300

2026-02-25T09:49+0300

2026-02-25T09:49+0300

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду, уже второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.23 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 5,9505 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В течение вторника стоимость меди выросла на 2,07%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов предыдущего дня стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,32% - до 13 166,5 доллара, алюминия - на 0,13%, до 3 093,5 доллара, цинка - на 0,75%, до 3 379,5 доллара.

https://1prime.ru/20260223/med-867738777.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги