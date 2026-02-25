Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.02.2026
Биржевая стоимость меди растет второй день подряд
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду, уже второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.23 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 5,9505 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В течение вторника стоимость меди выросла на 2,07%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов предыдущего дня стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,32% - до 13 166,5 доллара, алюминия - на 0,13%, до 3 093,5 доллара, цинка - на 0,75%, до 3 379,5 доллара.
09:49 25.02.2026
 
Биржевая стоимость меди растет второй день подряд

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду, уже второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.23 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 5,9505 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
В течение вторника стоимость меди выросла на 2,07%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов предыдущего дня стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,32% - до 13 166,5 доллара, алюминия - на 0,13%, до 3 093,5 доллара, цинка - на 0,75%, до 3 379,5 доллара.
Медь дешевеет после роста на прошлой неделе
23 февраля, 11:53
23 февраля, 11:53
 
