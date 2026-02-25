Биржевая стоимость меди растет второй день подряд

https://1prime.ru/20260225/med-867799715.html
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду, уже второй торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.23 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 5,9505 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В течение вторника стоимость меди выросла на 2,07%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов предыдущего дня стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,32% - до 13 166,5 доллара, алюминия - на 0,13%, до 3 093,5 доллара, цинка - на 0,75%, до 3 379,5 доллара.
