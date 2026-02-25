Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260225/mer-867823309.html
22:51 25.02.2026
 
МЭР: единые правила отображения цен на маркетплейсах не отменят скидки

© РИА Новости . Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Введение в России единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов на платформах, заявили РИА Новости в Минэкономразвития.
Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа.
"Вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов. Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением", - сообщили в ведомстве.
Оплата товаров в интернет-магазине - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Мошенники предлагают продлить срок хранения посылок на маркетплейсах
18 февраля, 14:58
 
