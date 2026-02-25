https://1prime.ru/20260225/mer-867823309.html

МЭР: единые правила отображения цен на маркетплейсах не отменят скидки

25.02.2026

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Введение в России единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов на платформах, заявили РИА Новости в Минэкономразвития. Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа. "Вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов. Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением", - сообщили в ведомстве.

рф

2026

