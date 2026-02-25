Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.02.2026
Минпромторг внес в правительство список локализованных авто для такси
Минпромторг внес в правительство список локализованных авто для такси
бизнес
россия
промышленность
рф
антон алиханов
минпромторг
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ внес в правительство список локализованных автомобилей для такси, рассмотрение перечня ожидается в ближайшее время, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий. "Мы внесли в правительство список уже, я надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать на (площадке - ред.) правительства, и он будет утвержден", - ответил министр на вопрос о том, когда появится полный перечень локализованных автомобилей для такси. В октябре 2025 года замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что ведомство прорабатывает расширение списка автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Минпромторг РФ в октябре опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. При этом итоговый перечень авто для закупок в таксопарки, как сообщалось, появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей.
бизнес, россия, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
18:46 25.02.2026
 
Минпромторг внес в правительство список локализованных авто для такси

Минпромторг внес в правительство список локализованных авто для такси

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ внес в правительство список локализованных автомобилей для такси, рассмотрение перечня ожидается в ближайшее время, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий.
"Мы внесли в правительство список уже, я надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать на (площадке - ред.) правительства, и он будет утвержден", - ответил министр на вопрос о том, когда появится полный перечень локализованных автомобилей для такси.
В октябре 2025 года замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что ведомство прорабатывает расширение списка автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси.
Минпромторг РФ в октябре опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. При этом итоговый перечень авто для закупок в таксопарки, как сообщалось, появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей.
Автомобиль такси - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
В Госдуме предложили установить потолок цен на такси при плохой погоде
20 февраля, 16:20
 
БизнесРОССИЯПромышленностьРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
