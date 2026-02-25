https://1prime.ru/20260225/minpromtorg-867818687.html

Минпромторг внес в правительство список локализованных авто для такси

2026-02-25T18:46+0300

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ внес в правительство список локализованных автомобилей для такси, рассмотрение перечня ожидается в ближайшее время, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий. "Мы внесли в правительство список уже, я надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать на (площадке - ред.) правительства, и он будет утвержден", - ответил министр на вопрос о том, когда появится полный перечень локализованных автомобилей для такси. В октябре 2025 года замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что ведомство прорабатывает расширение списка автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Минпромторг РФ в октябре опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. При этом итоговый перечень авто для закупок в таксопарки, как сообщалось, появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей.

