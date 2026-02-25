https://1prime.ru/20260225/minzdrav-867797801.html

Минздрав предложил обновить порядок оказания медпомощи детям в России

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России предложило внести изменения в порядок оказания педиатрической медицинской помощи детям в России, соответствующие медорганизации будут разделены на несколько групп, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям по профилю "педиатрия", предлагается разделить на три группы. В первую войдут детские поликлиники и детские поликлинические отделения при центральных районных больницах и районных больницах, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям. Во вторую группу войдут детские поликлиники, являющиеся самостоятельными медицинскими организациями, детские поликлинические отделения в составе городских поликлиник, детских больниц и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров. К третьей группе предлагают отнести консультативно-диагностические центры для детей, являющиеся самостоятельными медицинскими организациями, а также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь по профилю "педиатрия" в стационарных условиях, предлагают разделить на три группы. Они будут отличаться наличием отделения и лабораторий, спецификой оказания медицинской помощи и возможности проведения консультаций с применением телемедицинских технологий. В документе уточняется, что первичная врачебная медико-санитарная помощь по профилю "педиатрия" должна оказываться в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара поликлиники, педиатрического дневного стационара. При угрожающих жизни состояниях или при тяжести состояния, когда медицинская эвакуация не может быть осуществлена в медицинскую организацию второй или третьей А группы, ребенка будут отправлять в ближайшую медорганизацию, оказывающую помощь детям в экстренной форме в стационарных условиях. Она должна иметь в своей структуре отделение анестезиологии-реанимации, рентгеновское отделение или рентгеновский кабинет, клинико-диагностическую лабораторию. "Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях оказывается врачами-педиатрами участковыми, врачами педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами)", - говорится в проекте приказа Минздрава. Согласно документу, первичная врачебная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению детей.

