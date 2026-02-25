Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Свыше 1 миллиона новорожденных прошли неонатальный скрининг в 2025 году
2026-02-25T11:30+0300
2026-02-25T11:30+0300
общество
бизнес
россия
рф
минздрав
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Неонатальный скрининг прошли уже свыше 1 миллиона 160 тысяч новорожденных в России в 2025 году, сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья министерства здравоохранения РФ Рафаэль Шавалиев. "В 2025 году в рамках неонатального скрининга мы обследовали более 1 миллиона 160 тысяч новорожденных детей, и выявлено 1128 детей с врожденными наследственными заболеваниями", - сказал Шавалиев в ходе пресс-конференции, приуроченной к Международному дню редких заболеваний и посвященной государственной и социальной поддержке пациентов с орфанными заболеваниями в России. Он отметил, что все дети с врожденными наследственными заболеваниями в РФ взяты на диспансерный учет и получают необходимое лечение, в том числе в рамках деятельности фонда "Круг добра". "Сегодня Минздравом России формируется большая группа таких (редких – ред.) болезней. Это 301 нозологическая форма. И формируется федеральный регистр, куда включены 26 001 пациент, в том числе 11 139 детей", - добавил Шавалиев.
общество, бизнес, россия, рф, минздрав
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минздрав
11:30 25.02.2026
 
Свыше 1 миллиона новорожденных прошли неонатальный скрининг в 2025 году

Минздрав: неонатальный скрининг прошли свыше 1 миллиона новорожденных в 2025 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Здание Минздрава РФ
Здание Минздрава РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Неонатальный скрининг прошли уже свыше 1 миллиона 160 тысяч новорожденных в России в 2025 году, сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья министерства здравоохранения РФ Рафаэль Шавалиев.
"В 2025 году в рамках неонатального скрининга мы обследовали более 1 миллиона 160 тысяч новорожденных детей, и выявлено 1128 детей с врожденными наследственными заболеваниями", - сказал Шавалиев в ходе пресс-конференции, приуроченной к Международному дню редких заболеваний и посвященной государственной и социальной поддержке пациентов с орфанными заболеваниями в России.
Он отметил, что все дети с врожденными наследственными заболеваниями в РФ взяты на диспансерный учет и получают необходимое лечение, в том числе в рамках деятельности фонда "Круг добра".
"Сегодня Минздравом России формируется большая группа таких (редких – ред.) болезней. Это 301 нозологическая форма. И формируется федеральный регистр, куда включены 26 001 пациент, в том числе 11 139 детей", - добавил Шавалиев.
Минздрав планирует создать вакцину против рака поджелудочной железы
Общество Бизнес РОССИЯ РФ Минздрав
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
