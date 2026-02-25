https://1prime.ru/20260225/minzdrav-867801887.html
Свыше 1 миллиона новорожденных прошли неонатальный скрининг в 2025 году
Свыше 1 миллиона новорожденных прошли неонатальный скрининг в 2025 году - 25.02.2026
Свыше 1 миллиона новорожденных прошли неонатальный скрининг в 2025 году
Неонатальный скрининг прошли уже свыше 1 миллиона 160 тысяч новорожденных в России в 2025 году, сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T11:30+0300
2026-02-25T11:30+0300
2026-02-25T11:30+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Неонатальный скрининг прошли уже свыше 1 миллиона 160 тысяч новорожденных в России в 2025 году, сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья министерства здравоохранения РФ Рафаэль Шавалиев. "В 2025 году в рамках неонатального скрининга мы обследовали более 1 миллиона 160 тысяч новорожденных детей, и выявлено 1128 детей с врожденными наследственными заболеваниями", - сказал Шавалиев в ходе пресс-конференции, приуроченной к Международному дню редких заболеваний и посвященной государственной и социальной поддержке пациентов с орфанными заболеваниями в России. Он отметил, что все дети с врожденными наследственными заболеваниями в РФ взяты на диспансерный учет и получают необходимое лечение, в том числе в рамках деятельности фонда "Круг добра". "Сегодня Минздравом России формируется большая группа таких (редких – ред.) болезней. Это 301 нозологическая форма. И формируется федеральный регистр, куда включены 26 001 пациент, в том числе 11 139 детей", - добавил Шавалиев.
